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Новини Ситуація на фронті
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Фіксується збільшена активність РФ на кількох напрямках, - Зеленський

Зеленський про ситуацію на фронті 31 травня

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою – на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському.

Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона й прийшла", - зазначив президент.

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Також Зеленський подякував військовим "за стійкість та влучність":

"За результатами тижня відзначу передусім штурмові полки, які діють саме на Курщині. Це 33-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Також на цьому напрямку серед найкращих 103-тя окрема бригада територіальної оборони. Дякую вам! На Покровському напрямку особливо ефективні воїни 1-го штурмового полку, а на Торецькому напрямку є хороші результати в 100-ї окремої механізованої бригади. Молодці! І звісно, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Дякую вам, хлопці!"

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Автор: 

Зеленський Володимир (24263) бойові дії (4033)


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Топ коментарі
+30
Шо кацапи вдерлися в Сумську обл ні слова
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31.05.2025 21:06
+22
*******, кацапи просуваються на всіх напрямках! де наші дрони? де массове виробництво ракет що розробили при Порошенку? ти курва хоч знаеш що дрони матки якими ти хвалився вже массово використовуют кацапи?
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31.05.2025 21:08
+14
Він просто нагло бреше і робить це регулярно і з будь якого привіду
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31.05.2025 21:14
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Агов,лідор нації,що у нас по яхтам ?
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31.05.2025 21:04 Відповісти
Шо кацапи вдерлися в Сумську обл ні слова
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31.05.2025 21:06 Відповісти
Міг би попіаритись на збудованих оборонних спорудах вждовж кордону! Кажуть що вони із піска та деревени, тому можна видати за досягнення економію залізобетону у галактичних маштабах
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31.05.2025 21:12 Відповісти
нема перед кім звітувати.
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31.05.2025 22:10 Відповісти
Він реально не цікавиться правдивою ситуацією в Україні і на фронті?
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31.05.2025 21:06 Відповісти
Він просто нагло бреше і робить це регулярно і з будь якого привіду
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31.05.2025 21:14 Відповісти
Нажаль
Трагічно
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31.05.2025 21:19 Відповісти
*******, кацапи просуваються на всіх напрямках! де наші дрони? де массове виробництво ракет що розробили при Порошенку? ти курва хоч знаеш що дрони матки якими ти хвалився вже массово використовуют кацапи?
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31.05.2025 21:08 Відповісти
Закінчуй істерити, Петровичу.
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31.05.2025 22:20 Відповісти
І підлітків на форумі налякаєш, та і русні ще більше набіжить.
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31.05.2025 22:25 Відповісти
Кордони 91 року та кава в Криму все ближче і ближче...
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31.05.2025 21:17 Відповісти
Лайно зелене
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31.05.2025 21:18 Відповісти
Чучело гундосе, в тебе кацапи пруть, як навіжені на тачанках з Безумного Макса, захоплюючи по кілька н.п. ледве не щодня! Роздуплися вже, риганина зелена, поки знову під Київом не опинилися!
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31.05.2025 21:19 Відповісти
Якісь дивні очикування, він же вам нічего не должен!
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31.05.2025 21:22 Відповісти
Forwarded from https://t.me/BaluHUB777/18831 🐻Балу HUB🐻

Сумщина - підари з Донецького напряму перекидають сили сюди… тяжкувато! Для захоплення міста і близько сил таких немає. Але лізуть постійно! Всі працюємо… теж має бути все добре.
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31.05.2025 21:22 Відповісти
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31.05.2025 21:24 Відповісти
18.02.22 19:19 92 653 470

Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги

https://images.cnscdn.com/8/c/c/4/8cc41054e665a87da4541f0ce5ed354d/original.jpg

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі збільшення армії, бо тоді доведеться відмовитися від інфраструктурних проєктів.

Про це він сказав в інтерв'ю https://www.rbc.ua/ukr/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
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31.05.2025 21:57 Відповісти
гідрант - ПНХ!!! разом з твоїми менеджерами! доки ця курва сиділа в бункері і не корчила з себе наполеончика, наші землі звільняли від окупантів. як тільки це створіння влізло у справи ЗСУ прийшов звиздець.
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31.05.2025 21:25 Відповісти
Наївні, що ви очікуєте від клоуна, заслухав, дав розпорядження, записав відосик - це все на що він здатний з позитиву
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31.05.2025 21:29 Відповісти
"Курська операція" триватиме до ріки Дніпро чи до польського кордону? Поясніть мені, сірому недалекому порохоботу
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31.05.2025 21:29 Відповісти
І що далі?
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31.05.2025 21:34 Відповісти
Завтрішній відосік.

А потім адженда у Стамбулі 2-го.

І намагання виставити абсолютно тупий вчинок (якого буя українці поїдуть слухати чергові кацапські заяви про "4 області рассосісі"???) як велике досягнення. З нульовим вихлопом.
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31.05.2025 21:50 Відповісти
На нари мудака безтолкового! Це чмо тільки те й робить, що імітує свою присутність різними бздурами на кшталт: воно заслухало.
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31.05.2025 21:38 Відповісти
Мабуть, московіти з *******, на похорони до портнова зібралися??
Мертвечук, усіх рабів портновських знає, на посадах в Україні!
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31.05.2025 21:41 Відповісти
На Покровському напрямку особливо ефективні воїни 1-го штурмового полку, а на Торецькому напрямку є хороші результати в 100-ї окремої механізованої бригади. Молодці! І звісно, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Дякую вам, хлопці!" Джерело: https://censor.net/ua/n3555423
А поки я вам дякую хлопці, ми з Єрмаком ******* мільярдами за постачаннях зброї, ******* на виробництві дронів, виробляємо та постачаємо вам на фронт сотні тисяч бракованих мін, імітуємо побудову фортифікацій. Хлопці, мені вам подякувати з правильно скривленим хлєбалом, як два пальца об асфальт, в мене лише рейтинг зростає, щоб мудрий нарід мене більше любив. А за вашими спинами ми з моєю єрмако-портновщиной в турборежимі будуємо в Україні рускіймір з яким ви воюєте - свободу слова вже обнулили, парламент вже не місце для дискусій, як на болотах монобидло з ОПЗЖ голосують по команді з ОП, \на опозицію заведено стопітсор фейкових справ, вилито тони лайна, бо недарма ми тисячі блогерів підгодовуємо за державний кошт і єдиний марафон з держбюджету годуємо. Ми б'ємо вам в спину, саботуємо де лише можемо, кидаємо за грати військових, виправдовуємо своїх мародерів-подєльніков, які допомагають нам мародерити вашу країну. Так, саме вашу країну, бо для нас з єрмако-портновщиной незалежна демократична Україна це не наша країна, ми тут на гастролях, все давно в офшорах та криптогаманцях. Ось, зробимо з вашої країни малоросію-хахляндію, допоможемо ***** зжерти ще 20% вашої землі, дотиснимо до підписання Стамбулу 2 і поїдемо собі відпочивати на чесно зароблені кремлівські ярди бабла. А наостанок вмикну мудрому наріду відосик у моєму виконанні "Ось повертаю вам Україну. Рама погнута, цєпь порвана, остався від України лише бардачок, але великий. Але я тут нє прі чьом..." Памятаєте як ви тоді реготали? Думали я шучу? Ні, я вам про свої плани розповідав, як буду нищити з ****** вашу країну. Насолоджуйтеся https://www.youtube.com/watch?v=zYNesFNAzeI І ще раз, всім дуже дякую!
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31.05.2025 21:45 Відповісти
Пароплавами.
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31.05.2025 22:05 Відповісти
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31.05.2025 22:19 Відповісти
Шо його казати, якщо воно конешно...
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31.05.2025 22:20 Відповісти
А що там на Сумщині? Чи влада думає, що якщо буде мовчати, то воно якось саме пройде і ніхто не буде знати?
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31.05.2025 22:27 Відповісти
 
 