Фіксується збільшена активність РФ на кількох напрямках, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.
Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою – на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському.
Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона й прийшла", - зазначив президент.
Також Зеленський подякував військовим "за стійкість та влучність":
"За результатами тижня відзначу передусім штурмові полки, які діють саме на Курщині. Це 33-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Також на цьому напрямку серед найкращих 103-тя окрема бригада територіальної оборони. Дякую вам! На Покровському напрямку особливо ефективні воїни 1-го штурмового полку, а на Торецькому напрямку є хороші результати в 100-ї окремої механізованої бригади. Молодці! І звісно, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Дякую вам, хлопці!"
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Трагічно
Сумщина - підари з Донецького напряму перекидають сили сюди… тяжкувато! Для захоплення міста і близько сил таких немає. Але лізуть постійно! Всі працюємо… теж має бути все добре.
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги
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Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі збільшення армії, бо тоді доведеться відмовитися від інфраструктурних проєктів.
Про це він сказав в інтерв'ю https://www.rbc.ua/ukr/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
А потім адженда у Стамбулі 2-го.
І намагання виставити абсолютно тупий вчинок (якого буя українці поїдуть слухати чергові кацапські заяви про "4 області рассосісі"???) як велике досягнення. З нульовим вихлопом.
Мертвечук, усіх рабів портновських знає, на посадах в Україні!
А поки я вам дякую хлопці, ми з Єрмаком ******* мільярдами за постачаннях зброї, ******* на виробництві дронів, виробляємо та постачаємо вам на фронт сотні тисяч бракованих мін, імітуємо побудову фортифікацій. Хлопці, мені вам подякувати з правильно скривленим хлєбалом, як два пальца об асфальт, в мене лише рейтинг зростає, щоб мудрий нарід мене більше любив. А за вашими спинами ми з моєю єрмако-портновщиной в турборежимі будуємо в Україні рускіймір з яким ви воюєте - свободу слова вже обнулили, парламент вже не місце для дискусій, як на болотах монобидло з ОПЗЖ голосують по команді з ОП, \на опозицію заведено стопітсор фейкових справ, вилито тони лайна, бо недарма ми тисячі блогерів підгодовуємо за державний кошт і єдиний марафон з держбюджету годуємо. Ми б'ємо вам в спину, саботуємо де лише можемо, кидаємо за грати військових, виправдовуємо своїх мародерів-подєльніков, які допомагають нам мародерити вашу країну. Так, саме вашу країну, бо для нас з єрмако-портновщиной незалежна демократична Україна це не наша країна, ми тут на гастролях, все давно в офшорах та криптогаманцях. Ось, зробимо з вашої країни малоросію-хахляндію, допоможемо ***** зжерти ще 20% вашої землі, дотиснимо до підписання Стамбулу 2 і поїдемо собі відпочивати на чесно зароблені кремлівські ярди бабла. А наостанок вмикну мудрому наріду відосик у моєму виконанні "Ось повертаю вам Україну. Рама погнута, цєпь порвана, остався від України лише бардачок, але великий. Але я тут нє прі чьом..." Памятаєте як ви тоді реготали? Думали я шучу? Ні, я вам про свої плани розповідав, як буду нищити з ****** вашу країну. Насолоджуйтеся https://www.youtube.com/watch?v=zYNesFNAzeI І ще раз, всім дуже дякую!