Фіксується збільшена активність РФ на кількох напрямках, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою – на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському.

Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона й прийшла", - зазначив президент.

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Також Зеленський подякував військовим "за стійкість та влучність":

"За результатами тижня відзначу передусім штурмові полки, які діють саме на Курщині. Це 33-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Також на цьому напрямку серед найкращих 103-тя окрема бригада територіальної оборони. Дякую вам! На Покровському напрямку особливо ефективні воїни 1-го штурмового полку, а на Торецькому напрямку є хороші результати в 100-ї окремої механізованої бригади. Молодці! І звісно, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Дякую вам, хлопці!"

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