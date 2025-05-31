Готуємо наступного тижня домовленості з країнами Балтії та Північної Європи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня домовленості щодо оборонної підтримки з країнами Балтії та Північної Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Він зауважив, що триває активна робота, щоб гарантовано забезпечити Сили оборони України всім необхідним: "Зброя – виробництво і постачання, фінанси, тренування – по кожній потребі формуємо нові домовленості з партнерами".

"За цей тиждень особлива вдячність Швеції: активно рухаємось у межах оголошених пакетів підтримки. Німеччина: дуже хороші домовленості про інвестиції і наше українське виробництво зброї. Нідерланди працюють для постачання F-16. Британія спрямовує прибутки від заморожених російських активів саме на озброєння та ремонт техніки для України. Все це мільярди доларів, які зміцнюють захист нашої держави, зміцнюють наших людей", - сказав Зеленський.

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За словами президента, наступного тижня Україна готує домовленості з країнами Балтії та Північної Європи.

"Також наповнюємо змістом наші саміти – саміти "Групи семи" і НАТО, які відбудуться незабаром. Активно працюємо і з усіма, хто може посилити санкції проти Росії та хто підтримує такі дуже важливі рішення. Україна не буде просто чекати, коли Росія дозріє до завершення війни. Ми робимо все, щоб спрацював примус Росії до миру. Дякую кожному, хто допомагає нам! Пишаюся нашими людьми!" - підсумував Зеленський.

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