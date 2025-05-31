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Новини Підтримка України
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Готуємо наступного тижня домовленості з країнами Балтії та Північної Європи, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня домовленості щодо оборонної підтримки з країнами Балтії та Північної Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Він зауважив, що триває активна робота, щоб гарантовано забезпечити Сили оборони України всім необхідним: "Зброя – виробництво і постачання, фінанси, тренування – по кожній потребі формуємо нові домовленості з партнерами".

"За цей тиждень особлива вдячність Швеції: активно рухаємось у межах оголошених пакетів підтримки. Німеччина: дуже хороші домовленості про інвестиції і наше українське виробництво зброї. Нідерланди працюють для постачання F-16. Британія спрямовує прибутки від заморожених російських активів саме на озброєння та ремонт техніки для України. Все це мільярди доларів, які зміцнюють захист нашої держави, зміцнюють наших людей", - сказав Зеленський.

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За словами президента, наступного тижня Україна готує домовленості з країнами Балтії та Північної Європи.

"Також наповнюємо змістом наші саміти – саміти "Групи семи" і НАТО, які відбудуться незабаром. Активно працюємо і з усіма, хто може посилити санкції проти Росії та хто підтримує такі дуже важливі рішення. Україна не буде просто чекати, коли Росія дозріє до завершення війни. Ми робимо все, щоб спрацював примус Росії до миру. Дякую кожному, хто допомагає нам! Пишаюся нашими людьми!" - підсумував Зеленський.

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Автор: 

Європа (1874) Зеленський Володимир (24263) Балтія (347)


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Топ коментарі
+7
Піар-техноголів треба змінювати. Ці безглузді відосики вже викликають негатив навіть в упоротого електорату
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31.05.2025 23:06
+6
Торчку свіжий кокос підвезли
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31.05.2025 23:00
+6
Поки що лише твій пустопорожній трьоп, який нічого не вартий, як і все про що ти, курва підла, брешеш не стуляючи свого брудного брехливого рота. Це ж треба так талановито брехати та вішати локшину ідіотам на вуха, що кожну наступну брехню мудрий нарід сприймає як істину, а попередню брехню забуває. Кінець епохи брехні, кінець епохи бідності, президент буде жити, як вчитель, а вчитель, як президент, 4000 баксів зарплатні вчителям, є-смартфони для *******, університет майбутнього, мільярд дерев, 1 мегаватт електроенергії, мільйон дронів, 3000 наших ракет... Коли ти вже захекаєшся брехати, мерзотник? На тобі вже коейма нема де ставити, бо твоя брехня це втрачені життя наших громадян та втрачені наші землі, на які тобі, курва брехлива, до твого тухєса. І у українського народу тепер дві суперзадачі - не дати перемогти нас москалоті та не дати тобі уникнути покарання за все що ти тут накоїв та ще накоїш, поки тебе не зупинить український народ (не плутати з насєлєнієм та бидлом, якому какаяразніца).
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31.05.2025 23:15
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Торчку свіжий кокос підвезли
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31.05.2025 23:00 Відповісти
Давайте привітаємо найвеличнішго з найуспішнішою "атріцатєльню курською апєрациєю". "Ура, таваріщі! " Геній , мля!
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31.05.2025 23:50 Відповісти
Піар-техноголів треба змінювати. Ці безглузді відосики вже викликають негатив навіть в упоротого електорату
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31.05.2025 23:06 Відповісти
не треба було люсю-арастовіча виганяти з офісу.
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31.05.2025 23:11 Відповісти
Країни Північної Європи та Балтії є одними з найбільших донорів України. На сьогодні країни Північної Європи та Балтії надали Україні понад 30 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги.
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31.05.2025 23:11 Відповісти
Поки що лише твій пустопорожній трьоп, який нічого не вартий, як і все про що ти, курва підла, брешеш не стуляючи свого брудного брехливого рота. Це ж треба так талановито брехати та вішати локшину ідіотам на вуха, що кожну наступну брехню мудрий нарід сприймає як істину, а попередню брехню забуває. Кінець епохи брехні, кінець епохи бідності, президент буде жити, як вчитель, а вчитель, як президент, 4000 баксів зарплатні вчителям, є-смартфони для *******, університет майбутнього, мільярд дерев, 1 мегаватт електроенергії, мільйон дронів, 3000 наших ракет... Коли ти вже захекаєшся брехати, мерзотник? На тобі вже коейма нема де ставити, бо твоя брехня це втрачені життя наших громадян та втрачені наші землі, на які тобі, курва брехлива, до твого тухєса. І у українського народу тепер дві суперзадачі - не дати перемогти нас москалоті та не дати тобі уникнути покарання за все що ти тут накоїв та ще накоїш, поки тебе не зупинить український народ (не плутати з насєлєнієм та бидлом, якому какаяразніца).
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31.05.2025 23:15 Відповісти
Розумієте, в чому проблема? Зєлєнскій робить і говорить те, що хоче і любить чути його виборець - більшість населення України, які висловлюють навіть тепер йому довіру і підтримку. Тому тут ключовий не Зєлєнскій, а його аудиторія, яка власне і формує запит. Це означає, що якщо не буде Зєлєнского, а публіка буде та сама, то знайдеться Арахамія, чи Арєстовічъ, який його успішно замінить, коли буде говорити те саме. Зєлєнскій зникне, якщо закінчиться запит на нього.
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31.05.2025 23:38 Відповісти
То можливо краще нехай не буде аудіторії?
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01.06.2025 00:12 Відповісти
це мільярди доларів

Хто б сумнівався. Зелені ворюги постійно намагаються замість озброєння видурити у західних партнерів бабло. Бо озброєння не можна вкрасти...
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31.05.2025 23:15 Відповісти
Для перемоги України, потрібна твоя відставка. Коли країною командує зрадник, то відбуваються дивні речі. Генштабом командують бездарі, а генерали, які можуть воювати, сидять по тюрмах. Далі, забрав у народу землю, та віддав її трампу, а народ має вмирати за землю трампа? Конституція на паузі, поліція та ТЦК порушують закони, то на хрін потрібний такий "гарант конституції"? Дивно, що після того, як трампу передали копанки, він перестав казати, що потрібні вибори. Геть зраднику з влади!
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31.05.2025 23:28 Відповісти
Для ментів закупили 200 новеньких Kia Sportage Prestige на 248 324 960 грн (c)
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31.05.2025 23:29 Відповісти
Чергові "безпековігарантії"?
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31.05.2025 23:36 Відповісти
 
 