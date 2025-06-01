С начала суток на фронте произошло 107 боестолкновений, - Генштаб
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 107 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба.
Российские обстрелы Украины
Противник нанес 3 ракетных и 50 авиационных ударов, применив шесть ракет и 50 управляемых авиабомб, 1396 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Фиголевки, еще два боестолкновения продолжаются в районах Глубокого и Красного Первого.
Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении сегодня российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надия, Редкодуб и Ямполь, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Сиверском направлении Силы обороны отбили восемь штурмов вражеских войск в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки.
Сегодня наши войска отбили три атаки противника в районе Часова Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Дилиевки.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 47 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор на трех локациях.
По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 140 оккупантов на данном направлении; уничтожили БТР, 13 автомобилей, девять мотоциклов, 31 БПЛА, два средства РЭБ, станцию визуального наблюдения "Муром-М", шесть укрытий для личного состава; также поврежден миномет противника.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Вильного Поля, Багатыря, Константинополя и Отрадного. Одно боестолкновение пока продолжается.
На Ореховском направлении украинские защитники дважды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Степное.
Курское направление
Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили 16 атак захватнической армии, еще три боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 14 КАБ, также совершил 195 обстрелов, из которых шесть - из систем залпового огня.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Сегодня отметим украинских воинов 27-й бригады Национальной гвардии Украины и 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, которые стойко сдерживают противника.
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Тепер підемо по адресам, за отими члЄНАМИ, без екіпажів!! Вони знали, що убивають Українців за наказом ******, а тепер і їх черга, до Раю!
Смерть, окупантам московським, де б вони не були!
Слава Україні!!