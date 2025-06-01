С начала суток на фронте произошло 107 боестолкновений, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 107 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 3 ракетных и 50 авиационных ударов, применив шесть ракет и 50 управляемых авиабомб, 1396 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Фиголевки, еще два боестолкновения продолжаются в районах Глубокого и Красного Первого.

Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении сегодня российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надия, Редкодуб и Ямполь, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили восемь штурмов вражеских войск в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки.

Сегодня наши войска отбили три атаки противника в районе Часова Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.

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На Торецком направлении оккупанты за сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 47 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор на трех локациях.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 140 оккупантов на данном направлении; уничтожили БТР, 13 автомобилей, девять мотоциклов, 31 БПЛА, два средства РЭБ, станцию визуального наблюдения "Муром-М", шесть укрытий для личного состава; также поврежден миномет противника.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Вильного Поля, Багатыря, Константинополя и Отрадного. Одно боестолкновение пока продолжается.

На Ореховском направлении украинские защитники дважды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Степное.

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Курское направление

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили 16 атак захватнической армии, еще три боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 14 КАБ, также совершил 195 обстрелов, из которых шесть - из систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов 27-й бригады Национальной гвардии Украины и 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, которые стойко сдерживают противника.

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