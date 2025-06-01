Выборы президента Польши: Тшасковский побеждает с минимальным отрывом, - экзит-пол

Во втором туре президентских выборов Польши, который состоялся 1 июня, лидирует проукраинский мэр Варшавы Рафал Тшасковский. У него минимальный отрыв от своего оппонента - Кароля Навроцкого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные экзит-пола Ipsos для TVP, TVN и Polsat.

Так, Тшасковский получил 50,3% голосов, а Навроцкий - 49,7%.

В первом туре Тшасковский так же опередил Навроцкого с минимальной разницей - 31,36% против 29,54%.

Впрочем, окончательные результаты еще могут измениться, поскольку погрешность в этом экзит-поле составляет +- 2%, отмечает Polsat.

Официальные результаты голосования появятся позже.

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