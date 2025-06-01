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Новости Выборы президента в Польше
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Выборы президента Польши: Тшасковский побеждает с минимальным отрывом, - экзит-пол

Во втором туре президентских выборов Польши, который состоялся 1 июня, лидирует проукраинский мэр Варшавы Рафал Тшасковский. У него минимальный отрыв от своего оппонента - Кароля Навроцкого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные экзит-пола Ipsos для TVP, TVN и Polsat.

Так, Тшасковский получил 50,3% голосов, а Навроцкий - 49,7%.

В первом туре Тшасковский так же опередил Навроцкого с минимальной разницей - 31,36% против 29,54%.

Впрочем, окончательные результаты еще могут измениться, поскольку погрешность в этом экзит-поле составляет +- 2%, отмечает Polsat.

Официальные результаты голосования появятся позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентские дебаты в Польше: Навроцкий и Тшасковский спорили об Украине и Зеленском

Тшасковский станет новым президентом Польши - экзитпол

Автор: 

выборы (24756) Польша (8498) экзитпол (212) Тшасковский Рафал (15) Навроцкий Кароль (15)


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Топ комментарии
+22
Ну що.
Маємо надію на проукраїнського мера Варшави Рафала Тшасковського.
Але ж знаємо, що Україна стоїть завдяки ЗСУ.
І тільки ЗСУ.
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01.06.2025 22:49
+9
Виходить що половина населення Польщі хворі на кацапізм?
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01.06.2025 22:54
+7
І все одно 01.06.2025 це День Малюка !
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01.06.2025 23:09
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Ну що.
Маємо надію на проукраїнського мера Варшави Рафала Тшасковського.
Але ж знаємо, що Україна стоїть завдяки ЗСУ.
І тільки ЗСУ.
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01.06.2025 22:49 Ответить
Так вони і йшли ноздря в ноздрю - за Тшасковського - Навроцький мутний чел
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01.06.2025 22:53 Ответить
Виходить що половина населення Польщі хворі на кацапізм?
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01.06.2025 22:54 Ответить
Не половина, а 73% населення. І не Польщі, а України.
А в Польщі українську мову дозволили вивчати, як другу іноземну в школах. Не свинособачу, нє какуюразніцу
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01.06.2025 23:13 Ответить
Як саме 60% населення США вибрали нову руду версію Леоніда Ілліча Брєжнєва.
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01.06.2025 23:24 Ответить
Можуть собі дозволити "паржать", на відміну від мудрого народу
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01.06.2025 23:40 Ответить
не говори нісенітниці
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01.06.2025 23:26 Ответить
А ще, вже є статистика, як українці допомогають не впасти економіці Польщі. Бо поляки нвюа заробітки змились до Австрії, Німеччини.
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01.06.2025 23:31 Ответить
Нехай повертаються в Україну піднімати економіку Батьківщини.
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02.06.2025 00:32 Ответить
Сподіватимуся, на здоровий глузд Поляків, вони того варті!
Що виберуть, з таким і житимуть!!
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01.06.2025 22:54 Ответить
BBC
Тшасковський має три вищі освіти, був стипендіатом в Оксфорді та Парижі. У політиці він вже понад півтора десятка років: обирався депутатом Європарламенту та польського Сейму, був міністром цифрового розвитку Польщі та держсекретарем польського МЗС.

Протягом останніх семи років його двічі обирали мером Варшави - обидва рази в першому турі, - і на цій посаді він набув слави політика радше лівих політичних поглядів. Приміром, брав участь у варшавських маршах ЛГБТ.

Що стосується України, то Тшасковський загалом вважається проукраїнським політиком у Польщі. Однак під час передвиборчих дебатів він заявив, що волів би, що Україна була "буферною зоною".

"З часу, коли я працював в Європейському Союзі, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", - наголосив тоді ще кандидат в президенти.

Раніше він публічно підтримував прагнення Києва до членства в НАТО і ЄС.
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01.06.2025 22:59 Ответить
А якби в Польщі був аналог 95 кварталу, Тшасковський не мав би шансів...
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01.06.2025 23:05 Ответить
та це лише ексзит-пол. по факту може бути інакше. ті 15%, які проголосували за Менцена у 1-му турі, то більшість із них проголосує за Навроцького, бо ідейно Менцен ближчий до Навроцького. тому поки не варто передчасно вітати Рафала із перемогою на виборах.
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02.06.2025 00:04 Ответить
мати твоя буде буфером!!!!
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01.06.2025 23:06 Ответить
з буферФми))
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01.06.2025 23:20 Ответить
Ну ось і сказав чого він хоче - Україна як буферна зона яка не буде ні в ЄС ні в НАТО але завжди прикривати європейську жопу і в разі чого братиме на себе весь удар... До речі точно того ж хоче і решта Європи але чомусь нас досі годують обіцянками про світле євро майбутнє
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01.06.2025 23:22 Ответить
умный
не рaсскaзывaет про Укрaину в нaто и ес
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01.06.2025 23:26 Ответить
І все одно 01.06.2025 це День Малюка !
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01.06.2025 23:09 Ответить
Не робіть собі куміра. Там крім Малюка ще багато людей було задіяно й більш ризиковані речі робили.
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01.06.2025 23:38 Ответить
А яке вам діло до кумирів іншої людини?
Ви хто?
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01.06.2025 23:42 Ответить
Дуже хочеться , щоби наші друзі поляки обрали своїм
Президентом пана Тшасковського 👍🏼👍🏼❤️❤️
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01.06.2025 23:24 Ответить
За Тшасковского! 🙏💪✌
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01.06.2025 23:49 Ответить
«Ви за Лєніна, чи Сталіна»?
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01.06.2025 23:53 Ответить
Результатів виборів немає і точно не буде до ранку. (результати опитування late poll дають Навроцькому перевагу 50,7 - 49,3). Очевидно, що голоси будуть підраховані та офіційно оголошені до полудня. До речі, ентузіазм українських ЗМІ щодо Тшасковського - дурість. Він маріонетка німців. Це Навроцький- антимосковський політик, має заочний вирок московського псевдосуду (5 років ГУЛАГу) та отримав дозвіл на носіння зброї через погрози з боку служб Путлера.
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02.06.2025 00:17 Ответить
 
 