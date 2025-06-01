Выборы президента Польши: Тшасковский побеждает с минимальным отрывом, - экзит-пол
Во втором туре президентских выборов Польши, который состоялся 1 июня, лидирует проукраинский мэр Варшавы Рафал Тшасковский. У него минимальный отрыв от своего оппонента - Кароля Навроцкого.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные экзит-пола Ipsos для TVP, TVN и Polsat.
Так, Тшасковский получил 50,3% голосов, а Навроцкий - 49,7%.
В первом туре Тшасковский так же опередил Навроцкого с минимальной разницей - 31,36% против 29,54%.
Впрочем, окончательные результаты еще могут измениться, поскольку погрешность в этом экзит-поле составляет +- 2%, отмечает Polsat.
Официальные результаты голосования появятся позже.
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Маємо надію на проукраїнського мера Варшави Рафала Тшасковського.
Але ж знаємо, що Україна стоїть завдяки ЗСУ.
І тільки ЗСУ.
А в Польщі українську мову дозволили вивчати, як другу іноземну в школах. Не свинособачу, нє какуюразніцу
Що виберуть, з таким і житимуть!!
Тшасковський має три вищі освіти, був стипендіатом в Оксфорді та Парижі. У політиці він вже понад півтора десятка років: обирався депутатом Європарламенту та польського Сейму, був міністром цифрового розвитку Польщі та держсекретарем польського МЗС.
Протягом останніх семи років його двічі обирали мером Варшави - обидва рази в першому турі, - і на цій посаді він набув слави політика радше лівих політичних поглядів. Приміром, брав участь у варшавських маршах ЛГБТ.
Що стосується України, то Тшасковський загалом вважається проукраїнським політиком у Польщі. Однак під час передвиборчих дебатів він заявив, що волів би, що Україна була "буферною зоною".
"З часу, коли я працював в Європейському Союзі, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", - наголосив тоді ще кандидат в президенти.
Раніше він публічно підтримував прагнення Києва до членства в НАТО і ЄС.
не рaсскaзывaет про Укрaину в нaто и ес
Ви хто?
Президентом пана Тшасковського 👍🏼👍🏼❤️❤️