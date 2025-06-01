Вибори президента Польщі: Тшасковський перемагає з мінімальним відривом, - екзитпол
У другому турі президентських виборів Польщі, який відбувся 1 червня, лідирує проукраїнський мер Варшави Рафал Тшасковський. У нього мінімальний відрив від свого опонента – Кароля Навроцького.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані екзитполу Ipsos для TVP, TVN та Polsat.
Так, Тшасковський здобув 50,3% голосів, а Навроцький — 49,7%.
У першому турі Тшасковський так само випередив Навроцького з мінімальною різницею — 31,36% проти 29,54%.
Утім, остаточні результати ще можуть змінитися, оскільки похибка в цьому екзитполі становить +- 2%, зазначає Polsat.
Офіційні результати голосування з'являться пізніше.
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Маємо надію на проукраїнського мера Варшави Рафала Тшасковського.
Але ж знаємо, що Україна стоїть завдяки ЗСУ.
І тільки ЗСУ.
А в Польщі українську мову дозволили вивчати, як другу іноземну в школах. Не свинособачу, нє какуюразніцу
Що виберуть, з таким і житимуть!!
Тшасковський має три вищі освіти, був стипендіатом в Оксфорді та Парижі. У політиці він вже понад півтора десятка років: обирався депутатом Європарламенту та польського Сейму, був міністром цифрового розвитку Польщі та держсекретарем польського МЗС.
Протягом останніх семи років його двічі обирали мером Варшави - обидва рази в першому турі, - і на цій посаді він набув слави політика радше лівих політичних поглядів. Приміром, брав участь у варшавських маршах ЛГБТ.
Що стосується України, то Тшасковський загалом вважається проукраїнським політиком у Польщі. Однак під час передвиборчих дебатів він заявив, що волів би, що Україна була "буферною зоною".
"З часу, коли я працював в Європейському Союзі, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", - наголосив тоді ще кандидат в президенти.
Раніше він публічно підтримував прагнення Києва до членства в НАТО і ЄС.