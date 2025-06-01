Вибори президента Польщі: Тшасковський перемагає з мінімальним відривом, - екзитпол

У другому турі президентських виборів Польщі, який відбувся 1 червня, лідирує проукраїнський мер Варшави Рафал Тшасковський. У нього мінімальний відрив від свого опонента – Кароля Навроцького.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані екзитполу Ipsos для TVP, TVN та Polsat.

Так, Тшасковський здобув 50,3% голосів, а Навроцький — 49,7%.

У першому турі Тшасковський так само випередив Навроцького з мінімальною різницею — 31,36% проти 29,54%.

Утім, остаточні результати ще можуть змінитися, оскільки похибка в цьому екзитполі становить +- 2%, зазначає Polsat.

Офіційні результати голосування з'являться пізніше.

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