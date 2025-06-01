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Новини Вибори президента в Польщі
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Вибори президента Польщі: Тшасковський перемагає з мінімальним відривом, - екзитпол

У другому турі президентських виборів Польщі, який відбувся 1 червня, лідирує проукраїнський мер Варшави Рафал Тшасковський. У нього мінімальний відрив від свого опонента – Кароля Навроцького.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані екзитполу Ipsos для TVP, TVN та Polsat.

Так, Тшасковський здобув 50,3% голосів, а Навроцький — 49,7%.

У першому турі Тшасковський так само випередив Навроцького з мінімальною різницею — 31,36% проти 29,54%.

Утім, остаточні результати ще можуть змінитися, оскільки похибка в цьому екзитполі становить +- 2%, зазначає Polsat.

Офіційні результати голосування з'являться пізніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентські дебати у Польщі: Навроцький і Тшасковський сперечалися про Україну та Зеленського

Тшасковський стане новим президентом Польщі - екзитпол

Автор: 

вибори (6717) Польща (8615) екзитпол (96) Тшасковський Рафал (15) Навроцький Кароль (15)


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Ну що.
Маємо надію на проукраїнського мера Варшави Рафала Тшасковського.
Але ж знаємо, що Україна стоїть завдяки ЗСУ.
І тільки ЗСУ.
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01.06.2025 22:49 Відповісти
Так вони і йшли ноздря в ноздрю - за Тшасковського - Навроцький мутний чел
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01.06.2025 22:53 Відповісти
Виходить що половина населення Польщі хворі на кацапізм?
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01.06.2025 22:54 Відповісти
Не половина, а 73% населення. І не Польщі, а України.
А в Польщі українську мову дозволили вивчати, як другу іноземну в школах. Не свинособачу, нє какуюразніцу
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01.06.2025 23:13 Відповісти
Сподіватимуся, на здоровий глузд Поляків, вони того варті!
Що виберуть, з таким і житимуть!!
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01.06.2025 22:54 Відповісти
BBC
Тшасковський має три вищі освіти, був стипендіатом в Оксфорді та Парижі. У політиці він вже понад півтора десятка років: обирався депутатом Європарламенту та польського Сейму, був міністром цифрового розвитку Польщі та держсекретарем польського МЗС.

Протягом останніх семи років його двічі обирали мером Варшави - обидва рази в першому турі, - і на цій посаді він набув слави політика радше лівих політичних поглядів. Приміром, брав участь у варшавських маршах ЛГБТ.

Що стосується України, то Тшасковський загалом вважається проукраїнським політиком у Польщі. Однак під час передвиборчих дебатів він заявив, що волів би, що Україна була "буферною зоною".

"З часу, коли я працював в Європейському Союзі, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", - наголосив тоді ще кандидат в президенти.

Раніше він публічно підтримував прагнення Києва до членства в НАТО і ЄС.
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01.06.2025 22:59 Відповісти
А якби в Польщі був аналог 95 кварталу, Тшасковський не мав би шансів...
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01.06.2025 23:05 Відповісти
мати твоя буде буфером!!!!
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01.06.2025 23:06 Відповісти
І все одно 01.06.2025 це День Малюка !
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01.06.2025 23:09 Відповісти
 
 