Общие боевые потери РФ с начала войны – около 989 700 человек (+1230 за сутки), 10 874 танка, 28 575 артсистем, 22 663 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 989 700 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 989700 (+1140) человек,
- танков - 10874 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 22663 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 28575 (+48) ед,
- РСЗО - 1401 (+0) ед,
- средства ППО - 1175 (+2) ед,
- самолетов - 372 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38622 (+256),
- крылатые ракеты - 3271 (+3),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 50462 (+137) ед,
- специальная техника - 3905 (+2).
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+15 Старый зольдат
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+8 Yriii Yriii #538882
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+7 Pawlo Kit
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По літакам мабуть ще іде підрахунок?
198! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Слава СБУ, результативність почуємо пизніше.
Арта, ППО та логістика норм. Відбита чергова масована повітряна атака.
БПЛА перевалили за 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 989 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Бо:
https://**********.com.ua/2025/06/01/buv-vertolit-i-nemaye-vertolota-sicheslavski-desantnyky-zayavyly-pro-vrazhennya-povitryanoyi-czili/ У 25 повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ повідомили про збиття у травні ворожого гелікоптера.
Інформація про це була https://t.me/si4eslavskabrygada/839 оприлюднена 1 червня на каналі бригади.
ВЧОРА НЕ БУЛО...
ОБІЦЯЛИ ВНЕСТИ ЙОГО В СЬОГОДНІШНІЙ ЗВІТ!