Общие боевые потери РФ с начала войны – около 989 700 человек (+1230 за сутки), 10 874 танка, 28 575 артсистем, 22 663 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 989 700 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 989700 (+1140) человек,

танков - 10874 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22663 (+7) ед,

артиллерийских систем - 28575 (+48) ед,

РСЗО - 1401 (+0) ед,

средства ППО - 1175 (+2) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 38622 (+256),

крылатые ракеты - 3271 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50462 (+137) ед,

специальная техника - 3905 (+2).

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