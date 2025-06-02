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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 989 700 человек (+1230 за сутки), 10 874 танка, 28 575 артсистем, 22 663 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

уничтожение,ликвидация

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 989 700 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 989700 (+1140) человек,
  • танков - 10874 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 22663 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 28575 (+48) ед,
  • РСЗО - 1401 (+0) ед,
  • средства ППО - 1175 (+2) ед,
  • самолетов - 372 (+0) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38622 (+256),
  • крылатые ракеты - 3271 (+3),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50462 (+137) ед,
  • специальная техника - 3905 (+2).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытались прорвать наши позиции и штурмовать на 8 мотоциклах, однако враг понес потери. ВИДЕО

Потери врага

Автор: 

армия РФ (19620) Генштаб ВС (6452) ликвидация (3680) уничтожение (7197)


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Топ комментарии
+15
Доброго ранку Україно, доброго ранку українці, бандерівці, махновці, петлюрівці та інши добрі та гарні люди.
По літакам мабуть ще іде підрахунок?
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02.06.2025 07:38
+8
+41 літак
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02.06.2025 07:38
+7
Героям слава!!!
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02.06.2025 07:36
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Героям слава!!!
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02.06.2025 07:36 Ответить
+41 літак
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02.06.2025 07:38 Ответить
Доброго ранку Україно, доброго ранку українці, бандерівці, махновці, петлюрівці та інши добрі та гарні люди.
По літакам мабуть ще іде підрахунок?
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02.06.2025 07:38 Ответить
Навзаєм!💕
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02.06.2025 07:50 Ответить
Десь вчора-сьогодні ювілейний, мільйонний кацап підписав "контракт на есвео"...
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02.06.2025 07:42 Ответить
Чому по літаках 0???
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02.06.2025 07:44 Ответить
Думаю підраховують, збирають розвідданні )
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02.06.2025 08:45 Ответить
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02.06.2025 07:48 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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02.06.2025 07:48 Ответить
Уттилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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02.06.2025 07:53 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.06.2025 07:55 Ответить
Минув 4121 день москальсько-української війни.
198! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Слава СБУ, результативність почуємо пизніше.
Арта, ППО та логістика норм. Відбита чергова масована повітряна атака.
БПЛА перевалили за 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 989 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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02.06.2025 08:40 Ответить
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02.06.2025 08:44 Ответить
І знову здрасті: а де пепелац?
Бо:

https://**********.com.ua/2025/06/01/buv-vertolit-i-nemaye-vertolota-sicheslavski-desantnyky-zayavyly-pro-vrazhennya-povitryanoyi-czili/ У 25 повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ повідомили про збиття у травні ворожого гелікоптера.

Інформація про це була https://t.me/si4eslavskabrygada/839 оприлюднена 1 червня на каналі бригади.

ВЧОРА НЕ БУЛО...
ОБІЦЯЛИ ВНЕСТИ ЙОГО В СЬОГОДНІШНІЙ ЗВІТ!
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02.06.2025 08:54 Ответить
Та сама вантажівка і коптери...https://www.youtube.com/shorts/AqPnHkXNZnM?feature=share
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02.06.2025 08:55 Ответить
 
 