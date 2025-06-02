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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 362 20

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 989 700 осіб (+1230 за добу), 10 874 танки, 28 575 артсистем, 22 663 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 989 700 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 2.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 989700 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10874 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од,
  • артилерійських систем – 28575 (+48) од,
  • РСЗВ – 1401 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 38622 (+256),
  • крилаті ракети  ‒ 3271 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3905 (+2).

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (17771) Генштаб ЗС (6754) ліквідація (4063) знищення (7511)


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Топ коментарі
+26
Доброго ранку Україно, доброго ранку українці, бандерівці, махновці, петлюрівці та інши добрі та гарні люди.
По літакам мабуть ще іде підрахунок?
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02.06.2025 07:38
+13
Минув 4121 день москальсько-української війни.
198! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Слава СБУ, результативність почуємо пизніше.
Арта, ППО та логістика норм. Відбита чергова масована повітряна атака.
БПЛА перевалили за 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 989 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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02.06.2025 08:40
+10
+41 літак
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02.06.2025 07:38
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Героям слава!!!
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02.06.2025 07:36 Відповісти
+41 літак
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02.06.2025 07:38 Відповісти
Доброго ранку Україно, доброго ранку українці, бандерівці, махновці, петлюрівці та інши добрі та гарні люди.
По літакам мабуть ще іде підрахунок?
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02.06.2025 07:38 Відповісти
Навзаєм!💕
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02.06.2025 07:50 Відповісти
Вражені на землі, ніколи не рахувалися.
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02.06.2025 09:43 Відповісти
Шкода як шо це так.
Ну хочь на фасаді СБУ нехай їх силуєти намалюють. Або окремий рядок зроблять - знищено на аєродромі.
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02.06.2025 10:03 Відповісти
Неправда )) Згадайте серіал про Чорнобаївку )
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02.06.2025 10:11 Відповісти
Десь вчора-сьогодні ювілейний, мільйонний кацап підписав "контракт на есвео"...
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02.06.2025 07:42 Відповісти
Чому по літаках 0???
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02.06.2025 07:44 Відповісти
Думаю підраховують, збирають розвідданні )
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02.06.2025 08:45 Відповісти
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02.06.2025 07:48 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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02.06.2025 07:48 Відповісти
Уттилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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02.06.2025 07:53 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.06.2025 07:55 Відповісти
Минув 4121 день москальсько-української війни.
198! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Слава СБУ, результативність почуємо пизніше.
Арта, ППО та логістика норм. Відбита чергова масована повітряна атака.
БПЛА перевалили за 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 989 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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02.06.2025 08:40 Відповісти
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02.06.2025 08:44 Відповісти
І знову здрасті: а де пепелац?
Бо:

https://**********.com.ua/2025/06/01/buv-vertolit-i-nemaye-vertolota-sicheslavski-desantnyky-zayavyly-pro-vrazhennya-povitryanoyi-czili/ У 25 повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ повідомили про збиття у травні ворожого гелікоптера.

Інформація про це була https://t.me/si4eslavskabrygada/839 оприлюднена 1 червня на каналі бригади.

ВЧОРА НЕ БУЛО...
ОБІЦЯЛИ ВНЕСТИ ЙОГО В СЬОГОДНІШНІЙ ЗВІТ!
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02.06.2025 08:54 Відповісти
Та сама вантажівка і коптери...https://www.youtube.com/shorts/AqPnHkXNZnM?feature=share
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02.06.2025 08:55 Відповісти
Літаки +0 😂😂😂
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02.06.2025 09:26 Відповісти
А чого ви чекали наступного ж дня? Це кацапи одразу б заявили, що знищили всю нашу авіацію (згадайте клоуна Конашенкова). Треба порахувати...
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02.06.2025 09:35 Відповісти
 
 