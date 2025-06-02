Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 989 700 осіб (+1230 за добу), 10 874 танки, 28 575 артсистем, 22 663 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 989 700 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 2.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 989700 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10874 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од,
- артилерійських систем – 28575 (+48) од,
- РСЗВ – 1401 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),
- крилаті ракети ‒ 3271 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од,
- спеціальна техніка ‒ 3905 (+2).
Топ коментарі
+26 Старый зольдат
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+13 Qq Qqq #455433
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+10 Yriii Yriii #538882
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По літакам мабуть ще іде підрахунок?
Ну хочь на фасаді СБУ нехай їх силуєти намалюють. Або окремий рядок зроблять - знищено на аєродромі.
198! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Слава СБУ, результативність почуємо пизніше.
Арта, ППО та логістика норм. Відбита чергова масована повітряна атака.
БПЛА перевалили за 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 989 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Бо:
https://**********.com.ua/2025/06/01/buv-vertolit-i-nemaye-vertolota-sicheslavski-desantnyky-zayavyly-pro-vrazhennya-povitryanoyi-czili/ У 25 повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ повідомили про збиття у травні ворожого гелікоптера.
Інформація про це була https://t.me/si4eslavskabrygada/839 оприлюднена 1 червня на каналі бригади.
ВЧОРА НЕ БУЛО...
ОБІЦЯЛИ ВНЕСТИ ЙОГО В СЬОГОДНІШНІЙ ЗВІТ!