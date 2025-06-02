За сутки на фронте 146 боестолкновений. Треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны продолжают давать отпор врагу. За минувшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных и 66 авиационных ударов, применил восемь ракет и 115 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5854 обстрела, из них 104 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3634 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Боровая, Ветеринарное Харьковской области; Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Александро-Калиново, Владимировка, Константиновка Донецкой области; Зализнычное, Терноватое, Новояковлевка Запорожской области; Ольговское, Казацкое Херсонской области.

Бои на Харьковщине

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Фиголевка, Глубокое и Красное Первое.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надия, Редкодуб и Ямполь.

На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районе Часова Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк и Делиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмов в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Богатыря, Константинополя и Одрадного.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении вблизи Степного захватчики совершили две бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Курском направлении произошло 19 боестолкновений. Враг совершил 215 артиллерийских обстрелов, из них шесть - из реактивных систем залпового огня, осуществил 10 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1140 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, два средства ПВО, 256 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 137 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

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