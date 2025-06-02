За добу на фронті 146 боєзіткнень. Третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу. За минулу добу зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував вісім ракет і 115 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5854 обстріли, з них 104 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3634 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Борова, Ветеринарне Харківської області; Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Олександро-Калинове, Володимирівка, Костянтинівка Донецької області; Залізничне, Тернувате, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівське, Козацьке Херсонської області.

Бої на Харківщині

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку поблизу Степового загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку відбулося 19 боєзіткнень. Ворог здійснив 215 артилерійських обстрілів, з них шість - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 10 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ ворога.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили два танка, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, 256 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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