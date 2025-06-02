Спецоперация СБУ "Паутина" — сигнал Москве задуматься, — советник Науседы Матульонис
Массированная атака беспилотников, проведенная Украиной в минувшие выходные против российских авиабаз, является сигналом Кремлю для переосмысления ситуации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил советник президента Литвы Дейвидас Матульонис.
"Это, как бы сказать, действительно сигнал России задуматься: Украина имеет возможности и может нанести серьезный ущерб российским вооруженным силам", - отметил Матульонис.
По его словам, операция, которую провел Киев, полностью легитимна с точки зрения международного права.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
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Кацапи, шо там міркувати ?
Здавайтеся!
****,.стратег,нах...
Йдеться про 52 дітей від 3 до 10 років, евакуйованих із Кропивницького у 2022 р. З них 17 мають важкі форми інвалідності, п'ятеро - надзвичайно важкі, що потребують постійного меддогляду. Діти проживають в установі SeneCura у місті Бурґауберг-Нойдауберг, де їм надається допомога, а виховання здійснюється переважно українськими фахівцями.
Викрадачі пояснюють це тим, що діти мають бути всиновлені чи закріплені за держустановами, але виглядає так, що їм треба виправдати будівництво бомбосховища в Кіровоградському обл мед центрі паліативної допомоги🤬 Тобто лежачих дітей будуть таскати туди-сюди під обстрілами.
Австрійці в шоці, ситуація набула розголосу в усіх новинах
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Може як що нам допомогти, то і х*уйло трампону буде дзвонити і в дупу цілувати, а не навпаки....
Та відгрібає по цей день...
А китайоза посміхнувся,
Далекий Схід його мишень.
Кацап кричить:" хохли є гади"
До нього влізли козаки.
Позбавити його "тріади"
Спалили грізні латаки!!!
А козаки готують нове,
Де заховав кацап свій флот?
Підводне місце їх човнове
Готує дрони наш пілот!!!
Бавовник кацапа й в Тюменi знайде,
Не буде кацапа: у вирiй пiде...