Спецоперация СБУ "Паутина" — сигнал Москве задуматься, — советник Науседы Матульонис

Массированная атака беспилотников, проведенная Украиной в минувшие выходные против российских авиабаз, является сигналом Кремлю для переосмысления ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил советник президента Литвы Дейвидас Матульонис.

"Это, как бы сказать, действительно сигнал России задуматься: Украина имеет возможности и может нанести серьезный ущерб российским вооруженным силам", - отметил Матульонис.

По его словам, операция, которую провел Киев, полностью легитимна с точки зрения международного права.

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

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