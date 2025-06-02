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Новости Массовое уничтожение российских самолетов
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Спецоперация СБУ "Паутина" — сигнал Москве задуматься, — советник Науседы Матульонис

Дейвідас Матульоніс о спецоперации РФ

Массированная атака беспилотников, проведенная Украиной в минувшие выходные против российских авиабаз, является сигналом Кремлю для переосмысления ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил советник президента Литвы Дейвидас Матульонис.

"Это, как бы сказать, действительно сигнал России задуматься: Украина имеет возможности и может нанести серьезный ущерб российским вооруженным силам", - отметил Матульонис.

По его словам, операция, которую провел Киев, полностью легитимна с точки зрения международного права.

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На авиабазе "Белая" поражены по меньшей мере четыре самолета РФ. СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК

Автор: 

Литва (2498) россия (96107) самолет (3630) уничтожение (7197)


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Топ комментарии
+11
Без флоту - топимо чорноморський флот рф, без літаків - знищуємо стратегічну авіацію рф !
Кацапи, шо там міркувати ?
Здавайтеся!
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02.06.2025 10:03
+7
Що там думати, і чим там думати. РАССЕЯ в перде!!!
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02.06.2025 09:57
+7
Задуматься и Раиссия это панове, понятия несовместимые, думать кацапы никогда не могли и не смогут, лишняя хромосома не позволяет...
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02.06.2025 10:00
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Що там думати, і чим там думати. РАССЕЯ в перде!!!
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02.06.2025 09:57 Ответить
Орєшнік завял, нє растєт кокос
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02.06.2025 09:57 Ответить
щоб вони не робили не ідуть справи ,мабуть с зайвою хромосомою їх мама родила
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02.06.2025 10:00 Ответить
бо без штанів залишаться
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02.06.2025 09:58 Ответить
Задуматься и Раиссия это панове, понятия несовместимые, думать кацапы никогда не могли и не смогут, лишняя хромосома не позволяет...
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02.06.2025 10:00 Ответить
А модифіковані ішакєди і оптоволоконні дрони, успішні тактики їх застосування - то їм все Китай зробив.
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02.06.2025 10:21 Ответить
Трамп-"зе"."ЗЕ" ,Ти програв. Ось Тобі король козирний ,"ЗЕ" -"ТРАМПЛОНУ".Хер то правда "трамбон"-"туз козирний.
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02.06.2025 10:00 Ответить
Без флоту - топимо чорноморський флот рф, без літаків - знищуємо стратегічну авіацію рф !
Кацапи, шо там міркувати ?
Здавайтеся!
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02.06.2025 10:03 Ответить
Судячи з того, шо операція тривала півтора роки, то були фури Укрпошти. Треба повторити вже Новою поштою.
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02.06.2025 10:05 Ответить


****,.стратег,нах...
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02.06.2025 10:10 Ответить
Тим часом непоміченою пройшла ще одна "операція" Зе-шобла - з викрадення дітей інваладів, які перебували на лікуванні в Австрії 🤬

Йдеться про 52 дітей від 3 до 10 років, евакуйованих із Кропивницького у 2022 р. З них 17 мають важкі форми інвалідності, п'ятеро - надзвичайно важкі, що потребують постійного меддогляду. Діти проживають в установі SeneCura у місті Бурґауберг-Нойдауберг, де їм надається допомога, а виховання здійснюється переважно українськими фахівцями.

Викрадачі пояснюють це тим, що діти мають бути всиновлені чи закріплені за держустановами, але виглядає так, що їм треба виправдати будівництво бомбосховища в Кіровоградському обл мед центрі паліативної допомоги🤬 Тобто лежачих дітей будуть таскати туди-сюди під обстрілами.

Австрійці в шоці, ситуація набула розголосу в усіх новинах

https://www.facebook.com/share/p/1AZNkf8P17/
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02.06.2025 10:13 Ответить
Так жодної людини і тварини не постраждало...
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02.06.2025 10:21 Ответить
Коняка вже дзвонив Рубіо. Значить було дуже боляче.
Може як що нам допомогти, то і х*уйло трампону буде дзвонити і в дупу цілувати, а не навпаки....
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02.06.2025 10:21 Ответить
Литва, это в первую очередь сигнал вам задуматься. Кенигсберг под боком, готовьте фуры.
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02.06.2025 10:31 Ответить
І тут в коментарях поперло побідобісся. "Две три недели" як говорив відомий персонаж.
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02.06.2025 11:00 Ответить
Кацап на козака наткнувся
Та відгрібає по цей день...
А китайоза посміхнувся,
Далекий Схід його мишень.

Кацап кричить:" хохли є гади"
До нього влізли козаки.
Позбавити його "тріади"
Спалили грізні латаки!!!

А козаки готують нове,
Де заховав кацап свій флот?
Підводне місце їх човнове
Готує дрони наш пілот!!!
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02.06.2025 11:08 Ответить
А я покороче:
Бавовник кацапа й в Тюменi знайде,
Не буде кацапа: у вирiй пiде...
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02.06.2025 11:46 Ответить
 
 