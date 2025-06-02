На авиабазе "Белая" поражено как минимум четыре самолета РФ.
В сети появился первый спутниковый снимок, который подтверждает поражение на авиабазе "Белая" (Иркутская область) самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую фотографию обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс на своей странице в сети X.
Снимок демонстрирует поражение как минимум четырех самолетов, дислоцировавшихся во время атаки на территории авиабазы. Речь идет в частности о:
- поражение 3 бортов стратегической авиации Ту-95МС;
- поражение 1 самолета Ту-22М3.
Также один самолет Ту-95МС, как иллюстрирует снимок, вероятно, мог быть поврежден во время атаки.
"Сегодня украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников с грузовиков, размещенных вблизи российских авиабаз. Этим утром я дал задание нескольким сборщикам через @umbraspace, и мои первые изображения уже начали обрабатываться. Какой замечательный успех в хорошо выполненной операции", - отметил Биггерс.
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
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Слава російській корупції 🔥🔥🔥
А головне - це ж кацапи...
Шо Путін апять всєх пєрєіграл? Давай про стариє і нєнужниє самальоти...
Обидва "Путлєри" надіялися на "бліцкріг"... А отримали багатолітню "м"ясорубку" (про яку я казав родичці з Росії)...
Бо стратегічні бомбардувальники мають бути доступними для інспекції. На базах вони розташовуються на відкритих стоянках. Це дозволяє супутниковій розвідці сторони договопу та інспекторам перевіряти, скільки бомбардувальників є та де вони знаходяться. Чому бомбардувальники розташовуються на відкритих стоянках? Це робиться у межах прозорості. Щоб сторони могли супутниково підтверджувати дані щодо кількості стратегічних бомбардувальників. Щоб було видно, що вони не перебувають у стані негайного бойового застосування, наприклад, не завантажуються ядерними ************ без попередження.
Яка краса!
А це мабуть ті самі Ту-95 МС, та Ту-22М3, що Леонід Макарович Кравчук, Леонід Данилович Кучма, Юлія Володимирівна Тимошенко за часів свого правління у владі подарували своїм "друзям"- рашистам, а обгрунтоували Українцям, що це все віддається наче б-то за газові борги, яких ніколи й не було в України!
Нарешті, дарунки путінських прихвостнів-колаборентів, прийшли в повну непридатність для гри диктатора птн-птх!