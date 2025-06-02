На авиабазе "Белая" поражено как минимум четыре самолета РФ.

В сети появился первый спутниковый снимок, который подтверждает поражение на авиабазе "Белая" (Иркутская область) самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую фотографию обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс на своей странице в сети X.

Снимок демонстрирует поражение как минимум четырех самолетов, дислоцировавшихся во время атаки на территории авиабазы. Речь идет в частности о:

поражение 3 бортов стратегической авиации Ту-95МС;

поражение 1 самолета Ту-22М3.

Также один самолет Ту-95МС, как иллюстрирует снимок, вероятно, мог быть поврежден во время атаки.

"Сегодня украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников с грузовиков, размещенных вблизи российских авиабаз. Этим утром я дал задание нескольким сборщикам через @umbraspace, и мои первые изображения уже начали обрабатываться. Какой замечательный успех в хорошо выполненной операции", - отметил Биггерс.

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По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".