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Новости Массовое уничтожение российских самолетов
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На авиабазе "Белая" поражено как минимум четыре самолета РФ.

В сети появился первый спутниковый снимок, который подтверждает поражение на авиабазе "Белая" (Иркутская область) самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую фотографию обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс на своей странице в сети X.

Снимок демонстрирует поражение как минимум четырех самолетов, дислоцировавшихся во время атаки на территории авиабазы. Речь идет в частности о:

  • поражение 3 бортов стратегической авиации Ту-95МС;
  • поражение 1 самолета Ту-22М3.

Снимок

Также один самолет Ту-95МС, как иллюстрирует снимок, вероятно, мог быть поврежден во время атаки.

"Сегодня украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников с грузовиков, размещенных вблизи российских авиабаз. Этим утром я дал задание нескольким сборщикам через @umbraspace, и мои первые изображения уже начали обрабатываться. Какой замечательный успех в хорошо выполненной операции", - отметил Биггерс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ходжес о спецоперации СБУ "Паутина": Судя по всему, у Зеленского есть карты

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

Автор: 

россия (96107) самолет (3620) уничтожение (7197)


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Топ комментарии
+11
Сподіваюся, шини, розміщені поверх літаків, не постраждали 😁
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02.06.2025 06:37
+8
Шини на крилах - це і є походу той самий аналоговнєтний панцир 😁
Слава російській корупції 🔥🔥🔥
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02.06.2025 06:43
+7
проявляються
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02.06.2025 07:39
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся, шини, розміщені поверх літаків, не постраждали 😁
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02.06.2025 06:37 Ответить
Шини на крилах - це і є походу той самий аналоговнєтний панцир 😁
Слава російській корупції 🔥🔥🔥
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02.06.2025 06:43 Ответить
Интересно, сколько потребуется кацапам для того, что бы перегрупировать оставшиеся Стратеги и начать снова бомбить Украину? Неделя? Две? Нужно добивать оставшийся стратеги, пока кацапы в замешательстве!
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02.06.2025 07:03 Ответить
То почни саме зараз, в чому проблема?
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02.06.2025 07:21 Ответить
Другий "раз" із кацапами такий фокус вже не пройде. Треба вигадувать щось інше.
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02.06.2025 07:29 Ответить
Чому не пройде?
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02.06.2025 07:33 Ответить
Тому що кацапи тепер за десятки км до жодного аеродрому жодну фуру не підпустять. А ті, що будуть їхати з вантажами на аеродроми-будуть перевірятися цілими взводами ще далеко від аеродромів. Біля стратегічих корит поставлять потужні реб, нехай і з фронту їх познімають.
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02.06.2025 07:57 Ответить
Дроны были на ИИ, им рэбы до одного места, но в целом да, акция была одноразовая.
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02.06.2025 08:08 Ответить
до чого тут ШІ? во ни ж не на оптоволокні, то ж рєб може їм зашкодити!
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02.06.2025 08:37 Ответить
По кожному пункту це неможливо. Перевіряти кожну фуру біля кожного аеродромах треба ще одну армію. Реб на аеродромі в першу чергу виведе власний зв'язок. І хто сказав що наступна буде фура, а не газель чи мінівен?
А головне - це ж кацапи...
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02.06.2025 08:09 Ответить
А ракети запускати будуть прямо з аеродрому. Бо можуть дронами збити.
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02.06.2025 08:14 Ответить
Так фури елементарно можна завертати заздалегідь на інші об'їзні траси силами місцевих гаїшників чи як вони там в них називаються. Поставили знаки, машини з патрульними та й усе. Перевіряти ті поодинокі вантажівки, що будуть їхати на аеродроми-для цього армії точно не треба. Щодо ребу та зв'язку-вони ж зв'язок тримають не тільки по мобільним телефонам. От щодо останнього пункту-цілком згоден-тому і прогавили що кацапи. Але, як не прикро, вони теж чомусь вчитися вміють.
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02.06.2025 08:22 Ответить
Дальність дрону до 40 км. Спробуйте завертати всі фури а радіусі 40 км від кожного аеродрому. Особливо під Москвою.
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02.06.2025 08:29 Ответить
Або у випадку з аеродромом Алєнья, там море недалеко. Можна з якогось сухогруза дрони пускати. І покинути корабель, сісти на швидкісний катер і звалити в сусідню Норвегію
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02.06.2025 09:03 Ответить
А друга серія буде?
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02.06.2025 07:10 Ответить
Так тебе ж чекають. Починай, потім зразу третю.
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02.06.2025 07:22 Ответить
Як же нквс заковтнуло козацького прутня разом зі своїм ватажком , не даром кличуть ******
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02.06.2025 07:11 Ответить
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02.06.2025 07:18 Ответить
А де супутникові знімки ще 37-ох?
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02.06.2025 07:24 Ответить
проявляються
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02.06.2025 07:39 Ответить
Знов ПУ замість ПФ використовують?
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02.06.2025 08:11 Ответить
ще трошки і Раша без штанів залишиться
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02.06.2025 07:42 Ответить
44 плавно перетворюються в 4. Але ейфорії вистачить дня на 3.
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02.06.2025 07:55 Ответить
Зате зради-вистачить назавжди.
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02.06.2025 08:07 Ответить
Та назавжди не вистачить. Тільки до набережний Ялти. Або Суджи.
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02.06.2025 08:11 Ответить
А-ха-х.
Шо Путін апять всєх пєрєіграл? Давай про стариє і нєнужниє самальоти...
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02.06.2025 08:12 Ответить
Є вже другий де ще плюс 4, а ще ж не вечір.
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02.06.2025 08:34 Ответить
А звідки ти "замєну" знайдеш? Ту-95-ті, Ту22-гі, і і А-50-ті, в Росії не виробляються... Треба буть ІДІОТОМ (або "кацапом"), щоб розпочинать повномасштабну війну, не маючи розвернутої програми випуску стратегічної авіації! Гітлер так само "обісрався", почавши війну, і спираючись на флот фронтових бомбардувальників Ю-87, 88, та Хе-111.
Обидва "Путлєри" надіялися на "бліцкріг"... А отримали багатолітню "м"ясорубку" (про яку я казав родичці з Росії)...
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02.06.2025 08:53 Ответить
@ Як виявляється стратегічні літаки рф стоять просто неба не просто так, а в рамках договору від 8 квітня 2010 року під назвою СВН-3, які підписали росія і США, коли дмітрій мєдвєдєв був президентом рф.
Бо стратегічні бомбардувальники мають бути доступними для інспекції. На базах вони розташовуються на відкритих стоянках. Це дозволяє супутниковій розвідці сторони договопу та інспекторам перевіряти, скільки бомбардувальників є та де вони знаходяться. Чому бомбардувальники розташовуються на відкритих стоянках? Це робиться у межах прозорості. Щоб сторони могли супутниково підтверджувати дані щодо кількості стратегічних бомбардувальників. Щоб було видно, що вони не перебувають у стані негайного бойового застосування, наприклад, не завантажуються ядерними ************ без попередження.
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02.06.2025 08:11 Ответить
Зараз ще рудий чуб наваляє зеленському, що згідно протоколів має стояти стільки-то стратегічних кацапських корит, а Україна влізла в їх математику, через що зараз кількість не збігається.
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02.06.2025 08:27 Ответить
Укриття для стратегічного бомбардувальника може коштувать дорожче, ніж він сам!
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02.06.2025 09:02 Ответить
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02.06.2025 08:23 Ответить
В Україні відмінили День захисту дітей, тепер будемо святкувати - День Малюка.
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02.06.2025 08:31 Ответить
Ні. День величного та верховного говнокомандувача всіх та всія - Володимира-великого Олександровича!
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02.06.2025 09:04 Ответить
А де сорок?
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02.06.2025 08:59 Ответить
Вау!
Яка краса!
А це мабуть ті самі Ту-95 МС, та Ту-22М3, що Леонід Макарович Кравчук, Леонід Данилович Кучма, Юлія Володимирівна Тимошенко за часів свого правління у владі подарували своїм "друзям"- рашистам, а обгрунтоували Українцям, що це все віддається наче б-то за газові борги, яких ніколи й не було в України!
Нарешті, дарунки путінських прихвостнів-колаборентів, прийшли в повну непридатність для гри диктатора птн-птх!
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02.06.2025 09:02 Ответить
 
 