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Новини Масове знищення російських літаків
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На авіабазі "Белая" уражено щонайменше чотири літаки РФ. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

У мережі з'явився перший супутниковий знімок, який підтверджує ураження на авіабазі "Белая" (Іркутська область)  літаків Ту-95МС та Ту-22М3.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну світлину оприлюднив OSINT-аналітик Кріс Біггерс на своїй сторінці у мережі X.

Знімок демонструє ураження як мінімум чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази. Йдеться зокрема про:

  • ураження 3 бортів стратегічної авіації Ту-95МС;
  • ураження 1 літака Ту-22М3.

Знімок

Також один літак Ту-95МС, як ілюструє знімок, ймовірно, могло бути пошкоджено під час атаки.

"Сьогодні українська розвідка запустила 117 ударних безпілотників з вантажівок, розміщених поблизу російських авіабаз. Цього ранку я дав завдання кільком збирачам через @umbraspace, і мої перші зображення вже почали оброблятися. Який чудовий успіх у добре виконаній операції", - зазначив Біггерс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ходжес про спецоперацію СБУ "Павутина": Судячи з усього, в Зеленського є карти

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Автор: 

росія (65949) літак (2938) знищення (7511)


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Топ коментарі
+5
Сподіваюся, шини, розміщені поверх літаків, не постраждали 😁
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02.06.2025 06:37
+3
Шини на крилах - це і є походу той самий аналоговнєтний панцир 😁
Слава російській корупції 🔥🔥🔥
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02.06.2025 06:43
+1
Як же нквс заковтнуло козацького прутня разом зі своїм ватажком , не даром кличуть ******
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02.06.2025 07:11
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Сподіваюся, шини, розміщені поверх літаків, не постраждали 😁
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02.06.2025 06:37 Відповісти
Шини на крилах - це і є походу той самий аналоговнєтний панцир 😁
Слава російській корупції 🔥🔥🔥
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02.06.2025 06:43 Відповісти
Интересно, сколько потребуется кацапам для того, что бы перегрупировать оставшиеся Стратеги и начать снова бомбить Украину? Неделя? Две? Нужно добивать оставшийся стратеги, пока кацапы в замешательстве!
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02.06.2025 07:03 Відповісти
То почни саме зараз, в чому проблема?
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02.06.2025 07:21 Відповісти
Другий "раз" із кацапами такий фокус вже не пройде. Треба вигадувать щось інше.
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02.06.2025 07:29 Відповісти
Чому не пройде?
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02.06.2025 07:33 Відповісти
А друга серія буде?
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02.06.2025 07:10 Відповісти
Так тебе ж чекають. Починай, потім зразу третю.
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02.06.2025 07:22 Відповісти
Як же нквс заковтнуло козацького прутня разом зі своїм ватажком , не даром кличуть ******
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02.06.2025 07:11 Відповісти
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02.06.2025 07:18 Відповісти
А де супутникові знімки ще 37-ох?
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02.06.2025 07:24 Відповісти
проявляються
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02.06.2025 07:39 Відповісти
ще трошки і Раша без штанів залишиться
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02.06.2025 07:42 Відповісти
 
 