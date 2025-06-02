На авіабазі "Белая" уражено щонайменше чотири літаки РФ. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

У мережі з'явився перший супутниковий знімок, який підтверджує ураження на авіабазі "Белая" (Іркутська область) літаків Ту-95МС та Ту-22М3.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну світлину оприлюднив OSINT-аналітик Кріс Біггерс на своїй сторінці у мережі X.

Знімок демонструє ураження як мінімум чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази. Йдеться зокрема про:

ураження 3 бортів стратегічної авіації Ту-95МС;

ураження 1 літака Ту-22М3.

Також один літак Ту-95МС, як ілюструє знімок, ймовірно, могло бути пошкоджено під час атаки.

"Сьогодні українська розвідка запустила 117 ударних безпілотників з вантажівок, розміщених поблизу російських авіабаз. Цього ранку я дав завдання кільком збирачам через @umbraspace, і мої перші зображення вже почали оброблятися. Який чудовий успіх у добре виконаній операції", - зазначив Біггерс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ходжес про спецоперацію СБУ "Павутина": Судячи з усього, в Зеленського є карти

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".