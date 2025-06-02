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Новини Масове знищення російських літаків
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Спецоперація СБУ "Павутина" - сигнал Москві замислитися, - радник Науседи Матульоніс

Дейвідас Матульоніс про спецоперацію РФ

Масована атака безпілотників, проведена Україною минулими вихідними проти російських авіабаз, є сигналом Кремлю для переосмислення ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив радник президента Литви Дейвідас Матульоніс.

"Це, як би мовити, справді сигнал Росії замислитися: Україна має можливості і може завдати серйозної шкоди російським збройним силам", - зазначив Матульоніс.

За його словами, операція, яку провів Київ, повністю легітимна з точки зору міжнародного права.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На авіабазі "Белая" уражено щонайменше чотири літаки РФ. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Автор: 

Литва (2441) росія (65949) літак (2947) знищення (7511)


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Топ коментарі
+5
Без флоту - топимо чорноморський флот рф, без літаків - знищуємо стратегічну авіацію рф !
Кацапи, шо там міркувати ?
Здавайтеся!
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02.06.2025 10:03
+4
Задуматься и Раиссия это панове, понятия несовместимые, думать кацапы никогда не могли и не смогут, лишняя хромосома не позволяет...
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02.06.2025 10:00
+3
Що там думати, і чим там думати. РАССЕЯ в перде!!!
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02.06.2025 09:57
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Що там думати, і чим там думати. РАССЕЯ в перде!!!
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02.06.2025 09:57 Відповісти
Орєшнік завял, нє растєт кокос
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02.06.2025 09:57 Відповісти
щоб вони не робили не ідуть справи ,мабуть с зайвою хромосомою їх мама родила
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02.06.2025 10:00 Відповісти
бо без штанів залишаться
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02.06.2025 09:58 Відповісти
Задуматься и Раиссия это панове, понятия несовместимые, думать кацапы никогда не могли и не смогут, лишняя хромосома не позволяет...
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02.06.2025 10:00 Відповісти
А модифіковані ішакєди і оптоволоконні дрони, успішні тактики їх застосування - то їм все Китай зробив.
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02.06.2025 10:21 Відповісти
Трамп-"зе"."ЗЕ" ,Ти програв. Ось Тобі король козирний ,"ЗЕ" -"ТРАМПЛОНУ".Хер то правда "трамбон"-"туз козирний.
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02.06.2025 10:00 Відповісти
Без флоту - топимо чорноморський флот рф, без літаків - знищуємо стратегічну авіацію рф !
Кацапи, шо там міркувати ?
Здавайтеся!
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02.06.2025 10:03 Відповісти
Судячи з того, шо операція тривала півтора роки, то були фури Укрпошти. Треба повторити вже Новою поштою.
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02.06.2025 10:05 Відповісти


****,.стратег,нах...
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02.06.2025 10:10 Відповісти
Тим часом непоміченою пройшла ще одна "операція" Зе-шобла - з викрадення дітей інваладів, які перебували на лікуванні в Австрії 🤬

Йдеться про 52 дітей від 3 до 10 років, евакуйованих із Кропивницького у 2022 р. З них 17 мають важкі форми інвалідності, п'ятеро - надзвичайно важкі, що потребують постійного меддогляду. Діти проживають в установі SeneCura у місті Бурґауберг-Нойдауберг, де їм надається допомога, а виховання здійснюється переважно українськими фахівцями.

Викрадачі пояснюють це тим, що діти мають бути всиновлені чи закріплені за держустановами, але виглядає так, що їм треба виправдати будівництво бомбосховища в Кіровоградському обл мед центрі паліативної допомоги🤬 Тобто лежачих дітей будуть таскати туди-сюди під обстрілами.

Австрійці в шоці, ситуація набула розголосу в усіх новинах

https://www.facebook.com/share/p/1AZNkf8P17/
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02.06.2025 10:13 Відповісти
Так жодної людини і тварини не постраждало...
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02.06.2025 10:21 Відповісти
Коняка вже дзвонив Рубіо. Значить було дуже боляче.
Може як що нам допомогти, то і х*уйло трампону буде дзвонити і в дупу цілувати, а не навпаки....
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02.06.2025 10:21 Відповісти
 
 