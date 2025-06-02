Спецоперація СБУ "Павутина" - сигнал Москві замислитися, - радник Науседи Матульоніс
Масована атака безпілотників, проведена Україною минулими вихідними проти російських авіабаз, є сигналом Кремлю для переосмислення ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив радник президента Литви Дейвідас Матульоніс.
"Це, як би мовити, справді сигнал Росії замислитися: Україна має можливості і може завдати серйозної шкоди російським збройним силам", - зазначив Матульоніс.
За його словами, операція, яку провів Київ, повністю легітимна з точки зору міжнародного права.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
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Кацапи, шо там міркувати ?
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****,.стратег,нах...
Йдеться про 52 дітей від 3 до 10 років, евакуйованих із Кропивницького у 2022 р. З них 17 мають важкі форми інвалідності, п'ятеро - надзвичайно важкі, що потребують постійного меддогляду. Діти проживають в установі SeneCura у місті Бурґауберг-Нойдауберг, де їм надається допомога, а виховання здійснюється переважно українськими фахівцями.
Викрадачі пояснюють це тим, що діти мають бути всиновлені чи закріплені за держустановами, але виглядає так, що їм треба виправдати будівництво бомбосховища в Кіровоградському обл мед центрі паліативної допомоги🤬 Тобто лежачих дітей будуть таскати туди-сюди під обстрілами.
Австрійці в шоці, ситуація набула розголосу в усіх новинах
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Може як що нам допомогти, то і х*уйло трампону буде дзвонити і в дупу цілувати, а не навпаки....