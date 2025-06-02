Спецоперація СБУ "Павутина" - сигнал Москві замислитися, - радник Науседи Матульоніс

Масована атака безпілотників, проведена Україною минулими вихідними проти російських авіабаз, є сигналом Кремлю для переосмислення ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив радник президента Литви Дейвідас Матульоніс.

"Це, як би мовити, справді сигнал Росії замислитися: Україна має можливості і може завдати серйозної шкоди російським збройним силам", - зазначив Матульоніс.

За його словами, операція, яку провів Київ, повністю легітимна з точки зору міжнародного права.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

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