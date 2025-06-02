Украина способна производить 10 миллионов боевых дронов в год, - Минобороны
Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) имеет возможности производить до 10 миллионов беспилотников ежегодно.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.
Он отметил, что украинские дроны существенно дешевле зарубежных аналогов, а главное - уже испытаны в бою. "Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год", - заявил Козенко.
По его словам, беспилотники наносят 80% всех поражений на поле боя, а украинские операторы БПЛА ежедневно приобретают бесценный опыт, который ложится в основу новых доктринальных подходов к их использованию.
Козенко также пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, в частности к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.
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Щоб performance був такий самий, як у китайських?
Дрон дрону-рознь,як кажуть..
Давайте хлопці, не стримуйтеся.
а чому не виробляє? розкрийте тему - притягніть винних до відповідільності
отступления, закрепиться не могут. А города под бомбёжкой.