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Новости ОПК Украины
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Украина способна производить 10 миллионов боевых дронов в год, - Минобороны

Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) имеет возможности производить до 10 миллионов беспилотников ежегодно.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Он отметил, что украинские дроны существенно дешевле зарубежных аналогов, а главное - уже испытаны в бою. "Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год", - заявил Козенко.

По его словам, беспилотники наносят 80% всех поражений на поле боя, а украинские операторы БПЛА ежедневно приобретают бесценный опыт, который ложится в основу новых доктринальных подходов к их использованию.

Козенко также пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, в частности к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет избавляться от зависимости от отдельных стран в поставке оружия, - Сибига

Автор: 

беспилотник (3741) Минобороны (9413) ОПК (153)


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Топ комментарии
+15
А те що волонтери продовжують закривати більшість потреб в БПЛА -ето другоє. Ще один пи₴дун.
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02.06.2025 14:54
+8
А чому не виробляє ,якщо здатна ?
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02.06.2025 15:02
+6
І жодного, типу шахеда з 90кг бойової частини.
Дрон дрону-рознь,як кажуть..
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02.06.2025 15:02
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Правила форума Совет форумчан
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02.06.2025 14:53 Ответить
А те що волонтери продовжують закривати більшість потреб в БПЛА -ето другоє. Ще один пи₴дун.
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02.06.2025 14:54 Ответить
Теортіццкі чи практіццкі?
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02.06.2025 14:54 Ответить
Практічєскі і ти звіздун. Що ти знаєш про виробництво дронів? Звідки інфа, штірліц?
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02.06.2025 15:17 Ответить
Тобі з мокрими пєчятями, чи копії?
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02.06.2025 15:19 Ответить
Ставки ростуть! Двадцять мільйонів!
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02.06.2025 14:55 Ответить
Це разом у всій Сонячній Системі.
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02.06.2025 15:22 Ответить
І ці дрони повинні мати корисне навантаження, яке дорівнює або перевищує корисне навантаження тих, які Україна отримує щодня.
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02.06.2025 14:56 Ответить
" У мене є Ламборгіні. Чесне слово. Але у бабці в селі..."
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02.06.2025 14:56 Ответить
Повтор коментаря: а 10000 електромоторчиків для дронів здатна?

Щоб performance був такий самий, як у китайських?
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02.06.2025 14:57 Ответить
А чому не виробляє ,якщо здатна ?
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02.06.2025 15:02 Ответить
Може Угорщина блокує.
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02.06.2025 15:14 Ответить
І жодного, типу шахеда з 90кг бойової частини.
Дрон дрону-рознь,як кажуть..
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02.06.2025 15:02 Ответить
Так отож. Це як партнери ніби й багато зброї дають - тільки вона вся для поля бою, а не далекобійна.
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02.06.2025 15:11 Ответить
Це якийсь поганий сон. Вже не вперше чуємо про мільйони дронів, але хтось вже нарахував мільйон Zдохлих орків? А ще ж є артилерія та інші засоби ураження, включно із стрілецькою зброєю та баштовими гарматами на бронетехниці. Левова частка йде в "молоко"? Чи розкрадається?
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02.06.2025 15:04 Ответить
Міліард дерев...
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02.06.2025 15:05 Ответить
як вже дістала ця локшина для зе-лохторату... дви курви навіть той обіцяний мільйон дронів досі не виготовили, на який з бюджету виділено 40 мільярдів ще у 2023 р. Але ж треба чергова партія локшини для мудрова наріда... Потрібні чергові "фейкові" досягнення. Сьогодні з помпою обіцяємо мільйон (аплодисменти), потім 10 мільйонів (бурхливі оплески), завтра скажете 20 мільйонів (бурхливі довготривалі оплески), хто більше сбреше??? А командир 3 ОШБ Білецький каже що навіть у них три місяці не було жодного фпв дрона від держави. І лише після його заяви їм передали якісь крихти. І це штурмовий підрозділ, який у всіх на слуху! А що вже казати про інших?? Гроші виділять, але потім розмародерять їх по офшорам-криптогаманцям ото і все на що здатна ця шобла. Піаритися та мародерити.
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02.06.2025 15:06 Ответить
Це якись *******, волонтери закупляють дрони фурами в той час як цей розповідає про хмари в ладонях, між може та виробляє ціла прірва, я можу казати шо можу драти бабу 10 годин, та драти 10 годин це ого яка різниця!
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02.06.2025 15:10 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250329-********-zdatna-vyroblyaty-5-mln-fpv-droniv-na-rik-ale-brakuye-finansiv-kamyshin/ Україна здатна виробляти 5 млн FPV-дронів на рік, але бракує фінансів - Камишін - 29 березня 2025 року

Давайте хлопці, не стримуйтеся.
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02.06.2025 15:10 Ответить
Коли брешеш на право та наліво, рано чи пізно вляпаєшся в своє же лайно!
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02.06.2025 15:17 Ответить
Не вляпаєшся, коли війні не буде кінця, а під час війни нема виборів. Можна обляпуватися досхочу)
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02.06.2025 15:19 Ответить
Здатна і виробляє це різні речі.
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02.06.2025 15:11 Ответить
Якщо здатна-тоді це зрада. Чому не виробляє?
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02.06.2025 15:13 Ответить
Шо , опять ? Комусь треба підручник з арифметики перечитати по новій.
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02.06.2025 15:14 Ответить
"Здатна" але не виробляє.Суки.Зате 2 ярда баксів що на купівлю болгарських реакторів виділяли не знають куди приткнути щоб розпиляти.Варіант в оборону вкласти вони навіть нерозглялають
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02.06.2025 15:16 Ответить
наче Білецький сказав що від держави не отримав ні одного дрона...
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02.06.2025 15:20 Ответить
А если Козенко с Умеровым после работы будут в гараже дроны клепать то 20 лямов полюбому
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02.06.2025 15:25 Ответить
Україна здатна виробляти 10 мільйонів бойових дронів на рік, - Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/n3555637
а чому не виробляє? розкрийте тему - притягніть винних до відповідільності
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02.06.2025 15:31 Ответить
один звіздьож, здатна то здатна сьо, а як до справи куй. у 23 зе обіцяв, у 24 зе обіцяв у 25 ще обіцяє, а третя штурмова каже від МО жодного фпві не отримали за останній час. країна балаболів і дешевих стендаперів
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02.06.2025 15:57 Ответить
Хватит 3,14 деть, надо работать. Сумы под огнём, по фронту одни
отступления, закрепиться не могут. А города под бомбёжкой.
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02.06.2025 16:00 Ответить
Дивно, не так давно промайнуло повідомлення, шо через "Prozorro" замовили аж !!! 10 тис. лронів, а тут вихваляються 10 млн., але навіть не замовленими, не те що виробленими!
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02.06.2025 16:34 Ответить
 
 