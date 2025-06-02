Україна здатна виробляти 10 мільйонів бойових дронів на рік, - Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) має спроможності виробляти до 10 мільйонів безпілотників щорічно.

Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Він зазначив, що українські дрони суттєво дешевші за закордонні аналоги, а головне - вже випробувані в бою. "Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік", - заявив Козенко.

За його словами, безпілотники завдають 80% всіх уражень на полі бою, а українські оператори БПЛА щодня набувають безцінного досвіду, який лягає в основу нових доктринальних підходів до їх використання.

Козенко також запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, зокрема до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обміну досвідом.

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