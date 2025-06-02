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Новини ОПК України
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Україна здатна виробляти 10 мільйонів бойових дронів на рік, - Міноборони

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Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) має спроможності виробляти до 10 мільйонів безпілотників щорічно.

Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Він зазначив, що українські дрони суттєво дешевші за закордонні аналоги, а головне - вже випробувані в бою. "Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік", - заявив Козенко.

За його словами, безпілотники завдають 80% всіх уражень на полі бою, а українські оператори БПЛА щодня набувають безцінного досвіду, який лягає в основу нових доктринальних підходів до їх використання.

Козенко також запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, зокрема до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обміну досвідом.

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Автор: 

безпілотник (4310) Міноборони (7465) ОПК (226)


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Топ коментарі
+15
А те що волонтери продовжують закривати більшість потреб в БПЛА -ето другоє. Ще один пи₴дун.
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02.06.2025 14:54
+8
А чому не виробляє ,якщо здатна ?
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02.06.2025 15:02
+6
І жодного, типу шахеда з 90кг бойової частини.
Дрон дрону-рознь,як кажуть..
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02.06.2025 15:02
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02.06.2025 14:53 Відповісти
А те що волонтери продовжують закривати більшість потреб в БПЛА -ето другоє. Ще один пи₴дун.
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02.06.2025 14:54 Відповісти
Теортіццкі чи практіццкі?
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02.06.2025 14:54 Відповісти
Практічєскі і ти звіздун. Що ти знаєш про виробництво дронів? Звідки інфа, штірліц?
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02.06.2025 15:17 Відповісти
Тобі з мокрими пєчятями, чи копії?
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02.06.2025 15:19 Відповісти
Ставки ростуть! Двадцять мільйонів!
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02.06.2025 14:55 Відповісти
Це разом у всій Сонячній Системі.
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02.06.2025 15:22 Відповісти
І ці дрони повинні мати корисне навантаження, яке дорівнює або перевищує корисне навантаження тих, які Україна отримує щодня.
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02.06.2025 14:56 Відповісти
" У мене є Ламборгіні. Чесне слово. Але у бабці в селі..."
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02.06.2025 14:56 Відповісти
Повтор коментаря: а 10000 електромоторчиків для дронів здатна?

Щоб performance був такий самий, як у китайських?
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02.06.2025 14:57 Відповісти
А чому не виробляє ,якщо здатна ?
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02.06.2025 15:02 Відповісти
Може Угорщина блокує.
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02.06.2025 15:14 Відповісти
І жодного, типу шахеда з 90кг бойової частини.
Дрон дрону-рознь,як кажуть..
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02.06.2025 15:02 Відповісти
Так отож. Це як партнери ніби й багато зброї дають - тільки вона вся для поля бою, а не далекобійна.
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02.06.2025 15:11 Відповісти
Це якийсь поганий сон. Вже не вперше чуємо про мільйони дронів, але хтось вже нарахував мільйон Zдохлих орків? А ще ж є артилерія та інші засоби ураження, включно із стрілецькою зброєю та баштовими гарматами на бронетехниці. Левова частка йде в "молоко"? Чи розкрадається?
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02.06.2025 15:04 Відповісти
Міліард дерев...
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02.06.2025 15:05 Відповісти
як вже дістала ця локшина для зе-лохторату... дви курви навіть той обіцяний мільйон дронів досі не виготовили, на який з бюджету виділено 40 мільярдів ще у 2023 р. Але ж треба чергова партія локшини для мудрова наріда... Потрібні чергові "фейкові" досягнення. Сьогодні з помпою обіцяємо мільйон (аплодисменти), потім 10 мільйонів (бурхливі оплески), завтра скажете 20 мільйонів (бурхливі довготривалі оплески), хто більше сбреше??? А командир 3 ОШБ Білецький каже що навіть у них три місяці не було жодного фпв дрона від держави. І лише після його заяви їм передали якісь крихти. І це штурмовий підрозділ, який у всіх на слуху! А що вже казати про інших?? Гроші виділять, але потім розмародерять їх по офшорам-криптогаманцям ото і все на що здатна ця шобла. Піаритися та мародерити.
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02.06.2025 15:06 Відповісти
Це якись *******, волонтери закупляють дрони фурами в той час як цей розповідає про хмари в ладонях, між може та виробляє ціла прірва, я можу казати шо можу драти бабу 10 годин, та драти 10 годин це ого яка різниця!
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02.06.2025 15:10 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250329-********-zdatna-vyroblyaty-5-mln-fpv-droniv-na-rik-ale-brakuye-finansiv-kamyshin/ Україна здатна виробляти 5 млн FPV-дронів на рік, але бракує фінансів - Камишін - 29 березня 2025 року

Давайте хлопці, не стримуйтеся.
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02.06.2025 15:10 Відповісти
Коли брешеш на право та наліво, рано чи пізно вляпаєшся в своє же лайно!
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02.06.2025 15:17 Відповісти
Не вляпаєшся, коли війні не буде кінця, а під час війни нема виборів. Можна обляпуватися досхочу)
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02.06.2025 15:19 Відповісти
Здатна і виробляє це різні речі.
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02.06.2025 15:11 Відповісти
Якщо здатна-тоді це зрада. Чому не виробляє?
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02.06.2025 15:13 Відповісти
Шо , опять ? Комусь треба підручник з арифметики перечитати по новій.
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02.06.2025 15:14 Відповісти
"Здатна" але не виробляє.Суки.Зате 2 ярда баксів що на купівлю болгарських реакторів виділяли не знають куди приткнути щоб розпиляти.Варіант в оборону вкласти вони навіть нерозглялають
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02.06.2025 15:16 Відповісти
наче Білецький сказав що від держави не отримав ні одного дрона...
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02.06.2025 15:20 Відповісти
А если Козенко с Умеровым после работы будут в гараже дроны клепать то 20 лямов полюбому
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02.06.2025 15:25 Відповісти
Україна здатна виробляти 10 мільйонів бойових дронів на рік, - Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/n3555637
а чому не виробляє? розкрийте тему - притягніть винних до відповідільності
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02.06.2025 15:31 Відповісти
один звіздьож, здатна то здатна сьо, а як до справи куй. у 23 зе обіцяв, у 24 зе обіцяв у 25 ще обіцяє, а третя штурмова каже від МО жодного фпві не отримали за останній час. країна балаболів і дешевих стендаперів
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02.06.2025 15:57 Відповісти
Хватит 3,14 деть, надо работать. Сумы под огнём, по фронту одни
отступления, закрепиться не могут. А города под бомбёжкой.
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02.06.2025 16:00 Відповісти
Дивно, не так давно промайнуло повідомлення, шо через "Prozorro" замовили аж !!! 10 тис. лронів, а тут вихваляються 10 млн., але навіть не замовленими, не те що виробленими!
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02.06.2025 16:34 Відповісти
 
 