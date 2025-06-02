На фронте зафиксировано 67 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте составляет 67.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сегодня от ударов вражеской авиации пострадала община населенного пункта Петрушевка Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в районе Волчанска. Авиационный удар враг нанес по населенному пункту Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и Зеленый Гай. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григорьевки; три боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Сиверском направлении враг безуспешно атаковал вблизи Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили три наступательных действия противника.

На Торецком направлении с начала суток произошло пять боестолкновений в районах населенных пунктов Дилиевка, Плещеевка, Торецк и в направлении Яблоневки. Силы обороны отбили все атаки противника.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Даченское, Удачное, Новосергиевка, Муравка и в направлении Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, пять боестолкновений продолжаются. Авиационный удар враг нанес по Миролюбовке.

На Новопавловском направлении произошло 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Константинополь, Отрадное, Новоселка, Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара; два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационный удар враг нанес по району населенного пункта Новополь.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Ольговское, Полтавка, Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Орехов, Новоандреевка.

На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Ольговка.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении сегодня произошло 12 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 14 КАБов, совершил 70 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло.