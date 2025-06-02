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Новости Помощь Украине от Европы
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Украина получит новые оборонные пакеты и инвестиции от партнеров, - Зеленский

Зеленский о помощи от партнеров

Украина получит новые оборонные пакеты от партнеров. Также будут новые инвестиции в украинское производство оружия, в частности беспилотников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам Саммита стран Бухарестской девятки и Нордических стран, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы согласились с нашими партнерами по нескольким совместным решениям, которые усилят нашу безопасность даже больше. Спасибо каждому из вас за готовность помочь. Будут новые оборонные пакеты, будут новые инвестиции в украинское производство оружия, особенно дронов. Украина может производить гораздо больше", - сказал глава государства.

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Автор: 

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Фури давай ,кацапам сподобалось
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02.06.2025 16:53 Ответить
Ця ця шара для вас як " манна небесна"
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02.06.2025 16:55 Ответить
Все так, ніякої роботи для зростання економіки і бізнесу після війни проведено не було, суди так і залишилися корумпованими помийками, тому залишається тільки радіти таким от дарункам від успішних країн.
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02.06.2025 17:09 Ответить
 
 