Украина получит новые оборонные пакеты и инвестиции от партнеров, - Зеленский
Украина получит новые оборонные пакеты от партнеров. Также будут новые инвестиции в украинское производство оружия, в частности беспилотников.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам Саммита стран Бухарестской девятки и Нордических стран, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы согласились с нашими партнерами по нескольким совместным решениям, которые усилят нашу безопасность даже больше. Спасибо каждому из вас за готовность помочь. Будут новые оборонные пакеты, будут новые инвестиции в украинское производство оружия, особенно дронов. Украина может производить гораздо больше", - сказал глава государства.
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Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий02.06.2025 16:53 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Влад Казарецький #551195
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Максим Н.
показать весь комментарий02.06.2025 17:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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