Украина получит новые оборонные пакеты и инвестиции от партнеров, - Зеленский

Украина получит новые оборонные пакеты от партнеров. Также будут новые инвестиции в украинское производство оружия, в частности беспилотников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам Саммита стран Бухарестской девятки и Нордических стран, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы согласились с нашими партнерами по нескольким совместным решениям, которые усилят нашу безопасность даже больше. Спасибо каждому из вас за готовность помочь. Будут новые оборонные пакеты, будут новые инвестиции в украинское производство оружия, особенно дронов. Украина может производить гораздо больше", - сказал глава государства.

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