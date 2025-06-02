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Новини Допомога Україні від Європи
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Україна отримає нові оборонні пакети та інвестиції від партнерів, - Зеленський

Зеленський про допомогу від партнерів

Україна отримає нові оборонні пакети від партнерів. Також будуть нові інвестиції в українське виробництво зброї, зокрема безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції за результатами Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми погодилися з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Дякую кожному з вас за готовність допомогти. Будуть нові оборонні пакети, будуть нові інвестиції в українське виробництво зброї, особливо дронів. Україна може виробляти набагато більше", - сказав глава держави.

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Фури давай ,кацапам сподобалось
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02.06.2025 16:53 Відповісти
Ця ця шара для вас як " манна небесна"
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02.06.2025 16:55 Відповісти
Все так, ніякої роботи для зростання економіки і бізнесу після війни проведено не було, суди так і залишилися корумпованими помийками, тому залишається тільки радіти таким от дарункам від успішних країн.
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02.06.2025 17:09 Відповісти
 
 