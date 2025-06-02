Україна отримає нові оборонні пакети та інвестиції від партнерів, - Зеленський
Україна отримає нові оборонні пакети від партнерів. Також будуть нові інвестиції в українське виробництво зброї, зокрема безпілотників.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції за результатами Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми погодилися з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Дякую кожному з вас за готовність допомогти. Будуть нові оборонні пакети, будуть нові інвестиції в українське виробництво зброї, особливо дронів. Україна може виробляти набагато більше", - сказав глава держави.
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Yriii Yriii #538882
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Влад Казарецький #551195
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Максим Н.
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