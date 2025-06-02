МВД: Россия целенаправленно атакует спасателей ГСЧС - за неделю их обстреляли около 10 раз
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в течение недели, с 26 мая по 2 июня, спасатели ГСЧС попали под вражеский огонь около десяти раз.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, под обстрелами оказались подразделения ГСЧС в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
"Повреждены 6 пожарно-спасательных частей и еще 6 единиц техники", - отметил Клименко.
Министр рассказал об одном из самых циничных ударов сегодня утром в Степногорске Запорожской области. После удара дронов-камикадзе по пожарной части, оккупанты нанесли повторный удар, когда спасатели эвакуировали раненых.
"Повреждены 2 авто. Ранены 12 спасателей. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - подчеркнул Клименко.
Он подчеркнул, что такие атаки - это прицельный террор против экстренных служб и военное преступление. "Но даже после таких жестоких ударов наши спасатели снова надевают форму, чинят спасательную технику и едут туда, где еще кто-то дышит под обломками", - добавил министр.
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