Рашисты обстреляли пожарную часть в Запорожской области: ранены 4 спасателя. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты нанесли удар по пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на то, что личный состав находился в укрытии, ранены 4 спасателей, еще 8 проходят обследование - им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. В результате прямого попадания серьезные повреждения получили здание части и пожарные машины", - говорится в сообщении.
Во время эвакуации травмированных в стабпункт, российские войска снова открыли огонь. Под обстрел попали две пожарные машины, которые вывозили пострадавших и весь личный состав части.
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що в Україні вам нічого доброго не світить , так як
будемо вбивати кожного вашого бидляка , який зупиниться
на нашій землі 🤬