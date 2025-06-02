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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Рашисты обстреляли пожарную часть в Запорожской области: ранены 4 спасателя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли удар по пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что личный состав находился в укрытии, ранены 4 спасателей, еще 8 проходят обследование - им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. В результате прямого попадания серьезные повреждения получили здание части и пожарные машины", - говорится в сообщении.

Во время эвакуации травмированных в стабпункт, российские войска снова открыли огонь. Под обстрел попали две пожарные машины, которые вывозили пострадавших и весь личный состав части.

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РФ ударила по спасателям в Запорожье. Есть раненые
РФ ударила по спасателям в Запорожье. Есть раненые
РФ ударила по спасателям в Запорожье. Есть раненые
РФ ударила по спасателям в Запорожье. Есть раненые
РФ ударила по спасателям в Запорожье. Есть раненые
РФ ударила по спасателям в Запорожье. Есть раненые

Автор: 

обстрел (27742) Запорожская область (3191) ГСЧС (5005)


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Кацапи і особисто ху@ло зрозумійте ,
що в Україні вам нічого доброго не світить , так як
будемо вбивати кожного вашого бидляка , який зупиниться
на нашій землі 🤬
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02.06.2025 13:52 Ответить
 
 