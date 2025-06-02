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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Рашисти обстріляли пожежну частину на Запоріжжі: поранено 4 рятувальників. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри те, що особовий склад перебував в укритті, поранені 4 рятувальників, ще 8 проходять обстеження - їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога. Внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини", - йдеться в повідомленні.

Під час евакуації травмованих до стабпункту, російські війська знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини.

Читайте: Війська РФ ударили по підприємству на Чернігівщині: спалахнула масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

РФ вдарила по рятувальниках на Запоріжжі. Є поранені
РФ вдарила по рятувальниках на Запоріжжі. Є поранені
РФ вдарила по рятувальниках на Запоріжжі. Є поранені
РФ вдарила по рятувальниках на Запоріжжі. Є поранені
РФ вдарила по рятувальниках на Запоріжжі. Є поранені
РФ вдарила по рятувальниках на Запоріжжі. Є поранені

Автор: 

обстріл (29063) Запорізька область (3721) ДСНС (5144)


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Кацапи і особисто ху@ло зрозумійте ,
що в Україні вам нічого доброго не світить , так як
будемо вбивати кожного вашого бидляка , який зупиниться
на нашій землі 🤬
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02.06.2025 13:52 Відповісти
 
 