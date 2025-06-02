Рашисти обстріляли пожежну частину на Запоріжжі: поранено 4 рятувальників. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали удару по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри те, що особовий склад перебував в укритті, поранені 4 рятувальників, ще 8 проходять обстеження - їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога. Внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини", - йдеться в повідомленні.
Під час евакуації травмованих до стабпункту, російські війська знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини.
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що в Україні вам нічого доброго не світить , так як
будемо вбивати кожного вашого бидляка , який зупиниться
на нашій землі 🤬