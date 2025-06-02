МВС: Росія цілеспрямовано атакує рятувальників ДСНС - за тиждень обстріляно близько 10 разів

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що протягом тижня, з 26 травня по 2 червня, рятувальники ДСНС потрапили під ворожий вогонь близько десяти разів.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під обстрілами опинилися підрозділи ДСНС у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській і Харківській областях.

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"Пошкоджено 6 пожежно-рятувальних частин та ще 6 одиниць техніки", - зазначив Клименко.

Міністр розповів про один із найцинічніших ударів - сьогодні вранці в Степногірську Запорізької області. Після удару дронів-камікадзе по пожежній частині, окупанти завдали повторного удару, коли рятувальники евакуювали поранених.

"Пошкоджено 2 авто. Поранено 12 рятувальників. Їм надається вся необхідна медична та психологічна допомога", - наголосив Клименко.

Він підкреслив, що такі атаки - це прицільний терор проти екстрених служб і воєнний злочин. "Але навіть після таких жорстоких ударів наші рятувальники знову одягають форму, лагодять рятувальну техніку і їдуть туди, де ще хтось дихає під уламками", - додав міністр.

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