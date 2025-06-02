Россияне запустили по Украине беспилотники, - Воздушные силы
Вечером 2 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Донецкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
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Kan Kan #518965
показать весь комментарий02.06.2025 20:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Мирон Боднар
показать весь комментарий02.06.2025 20:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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