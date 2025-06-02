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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине беспилотники, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 2 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Донецкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Читайте: РФ запустила 4 ракеты и 80 дронов, обезврежено 52 БпЛА, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2401) Шахед (1147) война в Украине (4597)


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Не хвилюйтеся, Найвеличніший в бункері глибоко під Печерськими пагорбами. Ви там під бомбами держитесь!
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02.06.2025 20:22 Ответить
А може це уже в червні ?
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02.06.2025 20:26 Ответить
 
 