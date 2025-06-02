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Росіяни запустили по Україні безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 2 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
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Kan Kan #518965
показати весь коментар02.06.2025 20:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Мирон Боднар
показати весь коментар02.06.2025 20:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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