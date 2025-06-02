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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 2 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте: РФ запустила 4 ракети та 80 дронів, знешкоджено 52 БпЛА, - Повітряні сили

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Повітряні сили (2742) Шахед (1150) війна в Україні (4633)


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Не хвилюйтеся, Найвеличніший в бункері глибоко під Печерськими пагорбами. Ви там під бомбами держитесь!
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02.06.2025 20:22 Відповісти
А може це уже в червні ?
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02.06.2025 20:26 Відповісти
 
 