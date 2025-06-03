ВР зарегистрировала законопроект о бронировании работников критически важных предприятий без военных документов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13335, который определяет новые подходы к организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Документ предусматривает возможность временного бронирования - то есть предоставление отсрочки от мобилизации - для работников предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики или относятся к оборонно-промышленному комплексу.

Как отмечается, отсрочка сможет предоставляться даже лицам, которые не имеют или не обновили военно-учетные документы, не состоят на воинском учете, или находятся в розыске (кроме случаев, предусмотренных статьями 336 и 337 УКУ). Срок бронирования - не более 45 календарных дней и только один раз в год с момента заключения трудового договора.

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Критерии критически важных предприятий, порядок бронирования, а также перечень должностей и профессий, подлежащих бронированию, будет определять Кабинет Министров Украины.

Законопроект также предлагает внести изменения в действующее законодательство относительно трудовых отношений в военное время. Так, срок испытания для работников на критически важных предприятиях не может превышать 45 дней - независимо от должности.

Кроме того, разрешается заключение трудового договора с лицами, не имеющими военно-учетных документов, на период испытательного срока. Это не будет считаться нарушением со стороны работодателя. В то же время, если в течение этого срока работник не приведет в порядок военно-учетные документы, работодатель будет иметь право на его увольнение.

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