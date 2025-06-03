ВР зарегистрировала законопроект о бронировании работников критически важных предприятий без военных документов
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13335, который определяет новые подходы к организации трудовых отношений в условиях военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Документ предусматривает возможность временного бронирования - то есть предоставление отсрочки от мобилизации - для работников предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики или относятся к оборонно-промышленному комплексу.
Как отмечается, отсрочка сможет предоставляться даже лицам, которые не имеют или не обновили военно-учетные документы, не состоят на воинском учете, или находятся в розыске (кроме случаев, предусмотренных статьями 336 и 337 УКУ). Срок бронирования - не более 45 календарных дней и только один раз в год с момента заключения трудового договора.
Критерии критически важных предприятий, порядок бронирования, а также перечень должностей и профессий, подлежащих бронированию, будет определять Кабинет Министров Украины.
Законопроект также предлагает внести изменения в действующее законодательство относительно трудовых отношений в военное время. Так, срок испытания для работников на критически важных предприятиях не может превышать 45 дней - независимо от должности.
Кроме того, разрешается заключение трудового договора с лицами, не имеющими военно-учетных документов, на период испытательного срока. Это не будет считаться нарушением со стороны работодателя. В то же время, если в течение этого срока работник не приведет в порядок военно-учетные документы, работодатель будет иметь право на его увольнение.
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А тепер факти про мобрезерв:
щонайменше 4 млн. чоловіків 25-60, які з 1985 по 2025 р. приносили присягу і проходили певну підготовку як строковики, офіцери запасу, випускники військових навч.закл. або як працівники силових органів, на 4-й рік війни ще не задіювалися на фронті в обороні країни.
1. За відкритими даними чисельність ЗСУ по роках (по деяких роках було застосовано інтерполяцію даних):
1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.
Сума = 9881 тис.чол.
При середн. тривалості перебування в ЗСУ 2,5 р. (12, 18 міс - строковики на початку незалежності, потім контрактники - триваліший термін) виходить 4 млн. військових ЗСУ.
2. Строковики 1985-1990 рр. служби: приблизно 3 млн.
3. Без подвійного рахунку щонайменше 1,5-2 млн чол. з 1985 по 2025 приймали присягу в силових структурах (від поліції, прокуратури - до митн. служб. і податкової поліції), у військов. навч. заклад. або на військ. каф.
Сумарно всі групи: 8,5-9 млн. Як для вікової групи 25-60 множимо із солідним запасом на 0,5 (коефіцієнт природних, міграційних, окупаційних, військових втрат, втрат по здоровю) і виходимо на число вище 4 млн. наявного мобресурсу
Отже, тільки резерву людей під присягою і з навиками користування зброєю в тилу на сьогодні щонайменше 4 млн. і нам говорять про пусті окопи і відсутність можливості для демобілізаії. Це який рівень бездарності менеджменту має бути, щоб таке допустити.
Мобілізаційна база - це всі чоловіки , а мобрезерв - це відсотків десять від всієї бази. Україна наразі вичерпала свій ефективний мобрезерв . Подальша мобілізація - це глибоке падіння економіки та неефективний "фольсштурм" - ополчення з немотивованих та інвалідів.
Україні потрібно перебудовувати армію на інших принципах - де буде мінімум людей та максимум технологій . Максимально мобілізуати силовиків ,скоротити чиновників.
Це все неможливо здійснити при існуючій владі