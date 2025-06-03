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Новости Бронирование работников
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ВР зарегистрировала законопроект о бронировании работников критически важных предприятий без военных документов

ВР одобрила закон о компенсации за утрату имущества на ВОТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13335, который определяет новые подходы к организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Документ предусматривает возможность временного бронирования - то есть предоставление отсрочки от мобилизации - для работников предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики или относятся к оборонно-промышленному комплексу.

Как отмечается, отсрочка сможет предоставляться даже лицам, которые не имеют или не обновили военно-учетные документы, не состоят на воинском учете, или находятся в розыске (кроме случаев, предусмотренных статьями 336 и 337 УКУ). Срок бронирования - не более 45 календарных дней и только один раз в год с момента заключения трудового договора.

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Критерии критически важных предприятий, порядок бронирования, а также перечень должностей и профессий, подлежащих бронированию, будет определять Кабинет Министров Украины.

Законопроект также предлагает внести изменения в действующее законодательство относительно трудовых отношений в военное время. Так, срок испытания для работников на критически важных предприятиях не может превышать 45 дней - независимо от должности.

Кроме того, разрешается заключение трудового договора с лицами, не имеющими военно-учетных документов, на период испытательного срока. Это не будет считаться нарушением со стороны работодателя. В то же время, если в течение этого срока работник не приведет в порядок военно-учетные документы, работодатель будет иметь право на его увольнение.

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Автор: 

ВР (29275) законопроект (3230) бронирование (156)


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Топ комментарии
+4
Як чудово, що холопам дозволили трохи видихнути і не показувати документи з юридично неіснуючого реєстру
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03.06.2025 13:00 Ответить
+4
Не потрібно плутати мобілізаційну базу і мобрезерв.
Мобілізаційна база - це всі чоловіки , а мобрезерв - це відсотків десять від всієї бази. Україна наразі вичерпала свій ефективний мобрезерв . Подальша мобілізація - це глибоке падіння економіки та неефективний "фольсштурм" - ополчення з немотивованих та інвалідів.
Україні потрібно перебудовувати армію на інших принципах - де буде мінімум людей та максимум технологій . Максимально мобілізуати силовиків ,скоротити чиновників.
Це все неможливо здійснити при існуючій владі
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03.06.2025 13:04 Ответить
+3
Працівеики цірків та пересувніх шапіто, футболісти, стендапери, квартальні, півуни тощо можуть бить спокійні, бо всі вони Zеленими віднесини до крітичних інфраструктур та професій.
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03.06.2025 12:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Працівеики цірків та пересувніх шапіто, футболісти, стендапери, квартальні, півуни тощо можуть бить спокійні, бо всі вони Zеленими віднесини до крітичних інфраструктур та професій.
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03.06.2025 12:57 Ответить
Знову, оті портновські, на посадах в органах державної влади та у мантіях, якось принишкли!…
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03.06.2025 12:58 Ответить
В Україні немає пробелми з мобілізаційним ресурсом - є проблема із зеленими паскудами, які проводять дивресійну роботу проти народу і держави Україна.

А тепер факти про мобрезерв:

щонайменше 4 млн. чоловіків 25-60, які з 1985 по 2025 р. приносили присягу і проходили певну підготовку як строковики, офіцери запасу, випускники військових навч.закл. або як працівники силових органів, на 4-й рік війни ще не задіювалися на фронті в обороні країни.

1. За відкритими даними чисельність ЗСУ по роках (по деяких роках було застосовано інтерполяцію даних):
1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.
Сума = 9881 тис.чол.

При середн. тривалості перебування в ЗСУ 2,5 р. (12, 18 міс - строковики на початку незалежності, потім контрактники - триваліший термін) виходить 4 млн. військових ЗСУ.

2. Строковики 1985-1990 рр. служби: приблизно 3 млн.

3. Без подвійного рахунку щонайменше 1,5-2 млн чол. з 1985 по 2025 приймали присягу в силових структурах (від поліції, прокуратури - до митн. служб. і податкової поліції), у військов. навч. заклад. або на військ. каф.

Сумарно всі групи: 8,5-9 млн. Як для вікової групи 25-60 множимо із солідним запасом на 0,5 (коефіцієнт природних, міграційних, окупаційних, військових втрат, втрат по здоровю) і виходимо на число вище 4 млн. наявного мобресурсу

Отже, тільки резерву людей під присягою і з навиками користування зброєю в тилу на сьогодні щонайменше 4 млн. і нам говорять про пусті окопи і відсутність можливості для демобілізаії. Це який рівень бездарності менеджменту має бути, щоб таке допустити.
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03.06.2025 12:58 Ответить
Не потрібно плутати мобілізаційну базу і мобрезерв.
Мобілізаційна база - це всі чоловіки , а мобрезерв - це відсотків десять від всієї бази. Україна наразі вичерпала свій ефективний мобрезерв . Подальша мобілізація - це глибоке падіння економіки та неефективний "фольсштурм" - ополчення з немотивованих та інвалідів.
Україні потрібно перебудовувати армію на інших принципах - де буде мінімум людей та максимум технологій . Максимально мобілізуати силовиків ,скоротити чиновників.
Це все неможливо здійснити при існуючій владі
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03.06.2025 13:04 Ответить
Мінімум людей і максимум технологій наразі неможливо в принципі! Кількість паперової роботи та всякої звітної ***** просто шкалить!
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03.06.2025 13:27 Ответить
Мобрезерв точно не вичерпаний. Якщо взяти кількість поліцейських, тцк та прикордонників, які протирають сраки на блокпостах, де на секунду за час війни не зловлено ні одну диверсійну групу чи зрядників - то резерву у нас таки вистачає. І якщо піти далі, і оцінювати ефективність кожного екіпажу поліції в кожному населенному пункті, думаю нашкребемо ще трохи людей, які будуть показувати найнижчу ефективність роботи. Будьмо відвертими, у нас при втраті 20-25 відсотків території (хз скільки зараз точно) і мінімум 6 млн. осіб (які виїхали закордон), чисельність правоохоронних органів (і не тільки поліції) ніяк не змінюється, при цьому ефективність їх дуже низька, якщо не нульова. Тому повертаюсь до своїх слів - мобрезерв є, і може навіть більше, ніж ми думаємо, просто цей резерв клав болта на війну, бо і в тилу в нього все ок.
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03.06.2025 13:49 Ответить
Я згоден з Вами на 100%, але намагався зробити ту роботу, яку б мали журналісти зробити: показати формально, скільки на виході із системи ЗСУ, радянської армії, вітчизняних силових органів за останні 40 років було випущено підготовлених у військовому плані громадян України (оутпут системи), а потім скоригувати цейт оутпут на коефіцієнти військових, міграційних та інших подібних втрат, щоб вийти хоча б на якісь числові орієтири, бо нам 3 роки розказують казку, що вже всі підготовлені закінчилися, і треба як ви кажете фольксштурм-мирняк гнати в окопи - останнє є явною диверсією, бо дійсно - відбувається тоді економічна капітуляція в тилу, та й за 1-2 місяці ти не зробиш із нульовго цивіліста те, що строковика або силовика вчили 1-2-20-30 років.
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03.06.2025 14:22 Ответить
в когось у ВР ще працюють мізки...
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03.06.2025 12:58 Ответить
Аякже,раніше ти заносив раз і назавжди,а тепер будеш заносити що сорок п"ять днів...
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03.06.2025 13:18 Ответить
Як чудово, що холопам дозволили трохи видихнути і не показувати документи з юридично неіснуючого реєстру
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03.06.2025 13:00 Ответить
..зеленые множат законодательный кал..
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03.06.2025 13:05 Ответить
То людей не хватает и отступаем,то бронирование без документов
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03.06.2025 13:09 Ответить
чергова замануха для ,,хитрих ухиляньтів,, щоб знати де їх шукати,а то ховаються
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03.06.2025 13:18 Ответить
А чому неможна платити за мобілізацію 300 тис ..щоб черги стояли в тцк?звичацно треба при цьому перестати красти та бруківку по 5 раз перекладати ..
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03.06.2025 13:19 Ответить
Корупційна схема.
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03.06.2025 13:26 Ответить
це добре, але тих хто три роки переховується та уникає пересувні загороджувальні пости вже не заманиш
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03.06.2025 13:29 Ответить
врушка ещё не всех лохов засветила?
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03.06.2025 13:35 Ответить
а що заважало цим особам за три з половиною роки війни оформити документи в воєнкоматах (ТЦК)??? Я розумію що в епоху до війни в віськовому обліку був бардак повний, хтось був знятий з обліку, хтось не поставлений, багато було просто втрачено документів, але час був відновити і час немалий
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03.06.2025 14:11 Ответить
Что за бред? На 45 дней выйти из тени и легализоваться чтобы потом забусифицировали прямо с нового рабочего места? Они там думают что все идиоты такие же как и они?
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03.06.2025 15:24 Ответить
 
 