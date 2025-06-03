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Новини Бронювання працівників
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ВР зареєструвала законопроєкт про бронювання працівників критичних підприємств без військових документів

ВР схвалила закон про компенсацію за втрату майна на ТОТ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13335, який визначає нові підходи до організації трудових відносин в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Документ передбачає можливість тимчасового бронювання - тобто надання відстрочки від мобілізації - для працівників підприємств, установ та організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки або належать до оборонно-промислового комплексу.

Як зазначається, відстрочка зможе надаватися навіть особам, які не мають або не оновили військово-облікові документи, не перебувають на військовому обліку, або перебувають у розшуку (окрім випадків, передбачених статтями 336 і 337 ККУ). Термін бронювання - не більше ніж 45 календарних днів і лише один раз на рік з моменту укладення трудового договору.

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Критерії критично важливих підприємств, порядок бронювання, а також перелік посад і професій, що підлягатимуть бронюванню, визначатиме Кабінет Міністрів України.

Законопроєкт також пропонує внести зміни до чинного законодавства щодо трудових відносин у воєнний час. Так, строк випробування для працівників на критично важливих підприємствах не може перевищувати 45 днів - незалежно від посади.

Крім того, дозволяється укладення трудового договору з особами, які не мають військово-облікових документів, на період випробувального строку. Це не вважатиметься порушенням з боку роботодавця. Водночас, якщо протягом цього строку працівник не впорядкує військово-облікові документи, роботодавець матиме право на його звільнення.

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Автор: 

ВР (15029) законопроєкт (3616) бронювання (344)


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Топ коментарі
+1
Працівеики цірків та пересувніх шапіто, футболісти, стендапери, квартальні, півуни тощо можуть бить спокійні, бо всі вони Zеленими віднесини до крітичних інфраструктур та професій.
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03.06.2025 12:57 Відповісти
+1
Як чудово, що холопам дозволили трохи видихнути і не показувати документи з юридично неіснуючого реєстру
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03.06.2025 13:00 Відповісти
+1
Не потрібно плутати мобілізаційну базу і мобрезерв.
Мобілізаційна база - це всі чоловіки , а мобрезерв - це відсотків десять від всієї бази. Україна наразі вичерпала свій ефективний мобрезерв . Подальша мобілізація - це глибоке падіння економіки та неефективний "фольсштурм" - ополчення з немотивованих та інвалідів.
Україні потрібно перебудовувати армію на інших принципах - де буде мінімум людей та максимум технологій . Максимально мобілізуати силовиків ,скоротити чиновників.
Це все неможливо здійснити при існуючій владі
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03.06.2025 13:04 Відповісти
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Працівеики цірків та пересувніх шапіто, футболісти, стендапери, квартальні, півуни тощо можуть бить спокійні, бо всі вони Zеленими віднесини до крітичних інфраструктур та професій.
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03.06.2025 12:57 Відповісти
Знову, оті портновські, на посадах в органах державної влади та у мантіях, якось принишкли!…
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03.06.2025 12:58 Відповісти
В Україні немає пробелми з мобілізаційним ресурсом - є проблема із зеленими паскудами, які проводять дивресійну роботу проти народу і держави Україна.

А тепер факти про мобрезерв:

щонайменше 4 млн. чоловіків 25-60, які з 1985 по 2025 р. приносили присягу і проходили певну підготовку як строковики, офіцери запасу, випускники військових навч.закл. або як працівники силових органів, на 4-й рік війни ще не задіювалися на фронті в обороні країни.

1. За відкритими даними чисельність ЗСУ по роках (по деяких роках було застосовано інтерполяцію даних):
1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.
Сума = 9881 тис.чол.

При середн. тривалості перебування в ЗСУ 2,5 р. (12, 18 міс - строковики на початку незалежності, потім контрактники - триваліший термін) виходить 4 млн. військових ЗСУ.

2. Строковики 1985-1990 рр. служби: приблизно 3 млн.

3. Без подвійного рахунку щонайменше 1,5-2 млн чол. з 1985 по 2025 приймали присягу в силових структурах (від поліції, прокуратури - до митн. служб. і податкової поліції), у військов. навч. заклад. або на військ. каф.

Сумарно всі групи: 8,5-9 млн. Як для вікової групи 25-60 множимо із солідним запасом на 0,5 (коефіцієнт природних, міграційних, окупаційних, військових втрат, втрат по здоровю) і виходимо на число вище 4 млн. наявного мобресурсу

Отже, тільки резерву людей під присягою і з навиками користування зброєю в тилу на сьогодні щонайменше 4 млн. і нам говорять про пусті окопи і відсутність можливості для демобілізаії. Це який рівень бездарності менеджменту має бути, щоб таке допустити.
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03.06.2025 12:58 Відповісти
Не потрібно плутати мобілізаційну базу і мобрезерв.
Мобілізаційна база - це всі чоловіки , а мобрезерв - це відсотків десять від всієї бази. Україна наразі вичерпала свій ефективний мобрезерв . Подальша мобілізація - це глибоке падіння економіки та неефективний "фольсштурм" - ополчення з немотивованих та інвалідів.
Україні потрібно перебудовувати армію на інших принципах - де буде мінімум людей та максимум технологій . Максимально мобілізуати силовиків ,скоротити чиновників.
Це все неможливо здійснити при існуючій владі
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03.06.2025 13:04 Відповісти
Мінімум людей і максимум технологій наразі неможливо в принципі! Кількість паперової роботи та всякої звітної ***** просто шкалить!
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03.06.2025 13:27 Відповісти
Мобрезерв точно не вичерпаний. Якщо взяти кількість поліцейських, тцк та прикордонників, які протирають сраки на блокпостах, де на секунду за час війни не зловлено ні одну диверсійну групу чи зрядників - то резерву у нас таки вистачає. І якщо піти далі, і оцінювати ефективність кожного екіпажу поліції в кожному населенному пункті, думаю нашкребемо ще трохи людей, які будуть показувати найнижчу ефективність роботи. Будьмо відвертими, у нас при втраті 20-25 відсотків території (хз скільки зараз точно) і мінімум 6 млн. осіб (які виїхали закордон), чисельність правоохоронних органів (і не тільки поліції) ніяк не змінюється, при цьому ефективність їх дуже низька, якщо не нульова. Тому повертаюсь до своїх слів - мобрезерв є, і може навіть більше, ніж ми думаємо, просто цей резерв клав болта на війну, бо і в тилу в нього все ок.
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03.06.2025 13:49 Відповісти
в когось у ВР ще працюють мізки...
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03.06.2025 12:58 Відповісти
Аякже,раніше ти заносив раз і назавжди,а тепер будеш заносити що сорок п"ять днів...
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03.06.2025 13:18 Відповісти
Як чудово, що холопам дозволили трохи видихнути і не показувати документи з юридично неіснуючого реєстру
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03.06.2025 13:00 Відповісти
..зеленые множат законодательный кал..
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03.06.2025 13:05 Відповісти
То людей не хватает и отступаем,то бронирование без документов
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03.06.2025 13:09 Відповісти
чергова замануха для ,,хитрих ухиляньтів,, щоб знати де їх шукати,а то ховаються
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03.06.2025 13:18 Відповісти
А чому неможна платити за мобілізацію 300 тис ..щоб черги стояли в тцк?звичацно треба при цьому перестати красти та бруківку по 5 раз перекладати ..
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03.06.2025 13:19 Відповісти
Корупційна схема.
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03.06.2025 13:26 Відповісти
це добре, але тих хто три роки переховується та уникає пересувні загороджувальні пости вже не заманиш
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03.06.2025 13:29 Відповісти
врушка ещё не всех лохов засветила?
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03.06.2025 13:35 Відповісти
 
 