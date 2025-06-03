ВР зареєструвала законопроєкт про бронювання працівників критичних підприємств без військових документів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13335, який визначає нові підходи до організації трудових відносин в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Документ передбачає можливість тимчасового бронювання - тобто надання відстрочки від мобілізації - для працівників підприємств, установ та організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки або належать до оборонно-промислового комплексу.

Як зазначається, відстрочка зможе надаватися навіть особам, які не мають або не оновили військово-облікові документи, не перебувають на військовому обліку, або перебувають у розшуку (окрім випадків, передбачених статтями 336 і 337 ККУ). Термін бронювання - не більше ніж 45 календарних днів і лише один раз на рік з моменту укладення трудового договору.

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Критерії критично важливих підприємств, порядок бронювання, а також перелік посад і професій, що підлягатимуть бронюванню, визначатиме Кабінет Міністрів України.

Законопроєкт також пропонує внести зміни до чинного законодавства щодо трудових відносин у воєнний час. Так, строк випробування для працівників на критично важливих підприємствах не може перевищувати 45 днів - незалежно від посади.

Крім того, дозволяється укладення трудового договору з особами, які не мають військово-облікових документів, на період випробувального строку. Це не вважатиметься порушенням з боку роботодавця. Водночас, якщо протягом цього строку працівник не впорядкує військово-облікові документи, роботодавець матиме право на його звільнення.

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