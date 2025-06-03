Фиксируется большое движение противника и колоссальное скопление сил на Лимано-Купянском направлении, - бригада НГУ "Рубіж"

Российские оккупанты продолжают развивать попытки штурмов позиций украинских военных на Лимано-Купянском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио сообщил офицер бригады "Рубіж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

"На участке фронта, где оборону держит наша бригада "Рубіж", ситуация достаточно напряженная. Мы видим большое движение противника, накопление и понимаем его будущие попытки к штурмовым действиям. Понимаем, что он планирует и, в основном, готовы к штурмовым действиям. Однако, действительно, накопление врага является колоссальным. Поэтому, нужно будет приложить много усилий, чтобы остановить штурмовые действия россиян. Ведь сейчас они свои штурмовые действия развивают и пытаются делать их все более эффективными", - рассказал Отченаш.

Относительно интенсивности боев в последнее время офицер бригады "Рубіж" отметил, что это зависит от погоды.

"Крайнюю неделю погода была дождливой, и, поскольку, противник сейчас применяет большое количество своих мотоциклетных штурмовых войск, то их штурмы очень часто были неудачными. И это очень хорошо для нас. Однако, сейчас погода становится теплее, почва высушивается, и мы понимаем, что противник будет увеличивать штурмовые действия именно на мотоциклах", - сообщил военный.

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"Но что касается именно "ходунов" - россиян, которые ножками пытались штурмовать наши позиции - то это происходило 24/7. То есть в день могло быть по 3, 4, 5 штурмовых действий их группами до отделения, а иногда - и до взвода. Они пытались как-то пробить нашу оборону. Однако, на линии, где оборону держит бригада "Рубіж", противнику не удалось этого сделать, и почти все штурмовые действия были отражены или беспилотными авиационными комплексами, или другими огневыми средствами", - добавил Отченаш.