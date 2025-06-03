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Новости Боевые действия на Лиманском направлении Бригада Рубіж
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Фиксируется большое движение противника и колоссальное скопление сил на Лимано-Купянском направлении, - бригада НГУ "Рубіж"

Враг усиливает давление на одном из направлений фронта

Российские оккупанты продолжают развивать попытки штурмов позиций украинских военных на Лимано-Купянском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио сообщил офицер бригады "Рубіж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

"На участке фронта, где оборону держит наша бригада "Рубіж", ситуация достаточно напряженная. Мы видим большое движение противника, накопление и понимаем его будущие попытки к штурмовым действиям. Понимаем, что он планирует и, в основном, готовы к штурмовым действиям. Однако, действительно, накопление врага является колоссальным. Поэтому, нужно будет приложить много усилий, чтобы остановить штурмовые действия россиян. Ведь сейчас они свои штурмовые действия развивают и пытаются делать их все более эффективными", - рассказал Отченаш.

Относительно интенсивности боев в последнее время офицер бригады "Рубіж" отметил, что это зависит от погоды.

"Крайнюю неделю погода была дождливой, и, поскольку, противник сейчас применяет большое количество своих мотоциклетных штурмовых войск, то их штурмы очень часто были неудачными. И это очень хорошо для нас. Однако, сейчас погода становится теплее, почва высушивается, и мы понимаем, что противник будет увеличивать штурмовые действия именно на мотоциклах", - сообщил военный.

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"Но что касается именно "ходунов" - россиян, которые ножками пытались штурмовать наши позиции - то это происходило 24/7. То есть в день могло быть по 3, 4, 5 штурмовых действий их группами до отделения, а иногда - и до взвода. Они пытались как-то пробить нашу оборону. Однако, на линии, где оборону держит бригада "Рубіж", противнику не удалось этого сделать, и почти все штурмовые действия были отражены или беспилотными авиационными комплексами, или другими огневыми средствами", - добавил Отченаш.

Автор: 

Донецкая область (9966) боевые действия (4297) Лиман (320) Харьковская область (1047) Покровский район (677) Купянский район (240) Купянск (676) война в Украине (4618)


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Топ комментарии
+17
Колосально потужні фортифікації вже побудовані?
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03.06.2025 13:24 Ответить
+9
Зеленський, з групою осіб з РНБОУ, проведе «НЕЗЛАМНЕ» сидіння неуків на шоу-СТАВКА, тай ділов то усього!! Але він зараз, заклопотаний, не до цього…
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03.06.2025 13:28 Ответить
+6
***** вибило у Тампона відстрочку від санкцій а само намагається захопити якнайбільше України. Потрібно навпаки щоб рашистам не вигідний був кожен день війни.
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03.06.2025 13:33 Ответить
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Колосально потужні фортифікації вже побудовані?
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03.06.2025 13:24 Ответить
Аякже. Вже вчені. Лінію суровікіна побудували .
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03.06.2025 13:28 Ответить
Зеленьський і на фортифікаціях краде і мобілізацією не займається. От наприклад, молодих здорових , зза порєбріку використовують для зриву обороноздатності України, сплачуючи їм гроші за паплюжння ЗСУ, зрив мобілізації, на українських сайтах, а Зеленьському по барабану. Всіх таких оберігає по тилам, а вони строчать, роблячи чорну роботу..
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03.06.2025 14:41 Ответить
Що би не робив Зе, все чомусь на користь Пу і це вже навіть сліпий бачить
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03.06.2025 15:03 Ответить
Та вже показували, як копали траншею і бруствер накидували позаду, якраз аби наступаючим було краще закріпитись такій траншеї
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03.06.2025 15:02 Ответить
Дрону похер з якої сторони бруствер.
Можливо то був протитанковий рів з водою після трех ліній зубів дракона. З трамплінами для мотоциклів як раз на мінні поля. Потім знову три лінії загороджень з колючого дроту з виходом на мінні поля з фугасами на дистанційному керуванні.
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03.06.2025 15:52 Ответить
Побудовані/непобудовані - кáкаяразніца! Головне - щоб підрядник відкат не "скрисятнічял"!
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03.06.2025 15:20 Ответить
Зеленський, з групою осіб з РНБОУ, проведе «НЕЗЛАМНЕ» сидіння неуків на шоу-СТАВКА, тай ділов то усього!! Але він зараз, заклопотаний, не до цього…
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03.06.2025 13:28 Ответить
новый комментатор со странной фамилией?
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03.06.2025 13:29 Ответить
Іли в пішу еротичну подорож - полижи у дЕракаки або в кого простішого ботовідсмоктувач
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03.06.2025 14:05 Ответить
Верховний Гундосик відповість потужними текстами про те, що ні один удар не залишиться без чіткої посекторно-кластерної відповіді.
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03.06.2025 13:32 Ответить
***** вибило у Тампона відстрочку від санкцій а само намагається захопити якнайбільше України. Потрібно навпаки щоб рашистам не вигідний був кожен день війни.
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03.06.2025 13:33 Ответить
КОЛОСАЛЬНИЙ, а, е. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE Надзвичайно https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 великий, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9 величезний
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03.06.2025 13:36 Ответить
Б'єм ,б'єм перебити не можемо ,скільки ж тої нечисті?
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03.06.2025 14:31 Ответить
Підготувати резерви .
Постійно розбудовувавти лінії укріплень
- от і все ! В кацапів не буде жодних шансів
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03.06.2025 14:47 Ответить
А почему бы не вдарить по этому колоссальному скоплению сил десятками высокоточных ракет и бомб, Фантомы ведь имеются, и Миражи тоже.. А FPV - дроны, всякие "Бабы-яги," их ведь там можно тысячами использовать, и днём и ночью..
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03.06.2025 15:45 Ответить
Колосальне накопичення мотоциклів!!!
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03.06.2025 15:47 Ответить
 
 