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Новини Бойові дії на Лиманському напрямку Бригада Рубіж
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Фіксується великий рух противника та колосальне накопичення сил на Лимано-Куп’янському напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"

Ворог посилює тиск на одному з напрямків фронту

Російські окупанти продовжують розвивати спроби штурмів позицій українських військових на Лимано-Купʼянському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш

"На ділянці фронту, де оборону тримає наша бригада "Рубіж", ситуація достатньо напружена. Ми бачимо великий рух противника, накопичення та розуміємо його майбутні спроби до штурмових дій. Розуміємо що він планує та, в основному, готові до штурмових дій. Однак, дійсно, накопичення ворога є колосальним. Тому, потрібно буде прикласти багато зусиль, щоб зупинити штурмові дії росіян. Адже наразі вони свої штурмові дії розвивають та намагаються робити їх все ефективнішими", - розповів Отченаш.

Щодо інтенсивності боїв останнім часом офіцер бригади "Рубіж" зазначив, що це залежить від погоди.

"Крайній тиждень погода була дощовою, і, оскільки, противник зараз застосовує велику кількість своїх мотоциклетних штурмових військ, то їхні штурми дуже часто були невдалими. І це дуже добре для нас. Проте, зараз погода стає теплішою, ґрунт висушується, і ми розуміємо, що противник буде збільшувати штурмові дії саме на мотоциклах", - повідомив військовий.

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"Але що стосується саме "ходунів" - росіян, які ніжками намагалися штурмувати наші позиції - то це відбувалося 24/7. Тобто, в день могло бути по 3, 4, 5 штурмових дій їхніми групами до відділення, а інколи і до взводу. Вони намагалися якось пробити нашу оборону. Однак, на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", противнику не вдалося цього зробити, і майже всі штурмові дії були відбиті, або безпілотними авіаційними комплексами, або іншими вогневими засобами",-  додав Отченаш.

Автор: 

Донецька область (8781) бойові дії (4052) Лиман (231) Харківська область (1070) Покровський район (688) Куп’янський район (238) Куп’янськ (802) війна в Україні (4654)


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Топ коментарі
+14
Колосально потужні фортифікації вже побудовані?
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03.06.2025 13:24 Відповісти
+8
Зеленський, з групою осіб з РНБОУ, проведе «НЕЗЛАМНЕ» сидіння неуків на шоу-СТАВКА, тай ділов то усього!! Але він зараз, заклопотаний, не до цього…
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03.06.2025 13:28 Відповісти
+5
***** вибило у Тампона відстрочку від санкцій а само намагається захопити якнайбільше України. Потрібно навпаки щоб рашистам не вигідний був кожен день війни.
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03.06.2025 13:33 Відповісти
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Колосально потужні фортифікації вже побудовані?
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03.06.2025 13:24 Відповісти
Аякже. Вже вчені. Лінію суровікіна побудували .
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03.06.2025 13:28 Відповісти
Зеленьський і на фортифікаціях краде і мобілізацією не займається. От наприклад, молодих здорових , зза порєбріку використовують для зриву обороноздатності України, сплачуючи їм гроші за паплюжння ЗСУ, зрив мобілізації, на українських сайтах, а Зеленьському по барабану. Всіх таких оберігає по тилам, а вони строчать, роблячи чорну роботу..
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03.06.2025 14:41 Відповісти
Що би не робив Зе, все чомусь на користь Пу і це вже навіть сліпий бачить
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03.06.2025 15:03 Відповісти
Та вже показували, як копали траншею і бруствер накидували позаду, якраз аби наступаючим було краще закріпитись такій траншеї
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03.06.2025 15:02 Відповісти
Побудовані/непобудовані - кáкаяразніца! Головне - щоб підрядник відкат не "скрисятнічял"!
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03.06.2025 15:20 Відповісти
Зеленський, з групою осіб з РНБОУ, проведе «НЕЗЛАМНЕ» сидіння неуків на шоу-СТАВКА, тай ділов то усього!! Але він зараз, заклопотаний, не до цього…
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03.06.2025 13:28 Відповісти
новый комментатор со странной фамилией?
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03.06.2025 13:29 Відповісти
Іли в пішу еротичну подорож - полижи у дЕракаки або в кого простішого ботовідсмоктувач
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03.06.2025 14:05 Відповісти
Верховний Гундосик відповість потужними текстами про те, що ні один удар не залишиться без чіткої посекторно-кластерної відповіді.
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03.06.2025 13:32 Відповісти
***** вибило у Тампона відстрочку від санкцій а само намагається захопити якнайбільше України. Потрібно навпаки щоб рашистам не вигідний був кожен день війни.
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03.06.2025 13:33 Відповісти
КОЛОСАЛЬНИЙ, а, е. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE Надзвичайно https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 великий, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9 величезний
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03.06.2025 13:36 Відповісти
Б'єм ,б'єм перебити не можемо ,скільки ж тої нечисті?
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03.06.2025 14:31 Відповісти
Підготувати резерви .
Постійно розбудовувавти лінії укріплень
- от і все ! В кацапів не буде жодних шансів
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03.06.2025 14:47 Відповісти
 
 