Фіксується великий рух противника та колосальне накопичення сил на Лимано-Куп’янському напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"

Російські окупанти продовжують розвивати спроби штурмів позицій українських військових на Лимано-Купʼянському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш

"На ділянці фронту, де оборону тримає наша бригада "Рубіж", ситуація достатньо напружена. Ми бачимо великий рух противника, накопичення та розуміємо його майбутні спроби до штурмових дій. Розуміємо що він планує та, в основному, готові до штурмових дій. Однак, дійсно, накопичення ворога є колосальним. Тому, потрібно буде прикласти багато зусиль, щоб зупинити штурмові дії росіян. Адже наразі вони свої штурмові дії розвивають та намагаються робити їх все ефективнішими", - розповів Отченаш.

Щодо інтенсивності боїв останнім часом офіцер бригади "Рубіж" зазначив, що це залежить від погоди.

"Крайній тиждень погода була дощовою, і, оскільки, противник зараз застосовує велику кількість своїх мотоциклетних штурмових військ, то їхні штурми дуже часто були невдалими. І це дуже добре для нас. Проте, зараз погода стає теплішою, ґрунт висушується, і ми розуміємо, що противник буде збільшувати штурмові дії саме на мотоциклах", - повідомив військовий.

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"Але що стосується саме "ходунів" - росіян, які ніжками намагалися штурмувати наші позиції - то це відбувалося 24/7. Тобто, в день могло бути по 3, 4, 5 штурмових дій їхніми групами до відділення, а інколи і до взводу. Вони намагалися якось пробити нашу оборону. Однак, на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", противнику не вдалося цього зробити, і майже всі штурмові дії були відбиті, або безпілотними авіаційними комплексами, або іншими вогневими засобами",- додав Отченаш.