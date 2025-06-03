Поджог корабля "Серпухов": матроса заочно приговорили к пожизненному заключению в России

В России суд заочно приговорил матроса Александра Терехова к пожизненному заключению за поджог малого ракетного корабля "Серпухов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Терехова признали виновным в государственной измене, совершении диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении границы.

В апреле 2024 года Александр Терехов служил на корабле Балтийского флота и решил вступить в украинское подразделение "Легион Свобода России".

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По данным прокуратуры, кураторы легиона якобы предложили военному совершить диверсию и сбежать через границу.

Военный изготовил зажигательное устройство с часовым механизмом, оставил его в рубке и сбежал на территорию Литвы.

Также он забрал с собой судовые документы. Начался пожар, при тушении пострадала одна военная, убытки составили 56 миллионов рублей.

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В начале июля 2024 года разведка Украины сообщила, что в результате диверсии рубка корабля была разрушена, были уничтожены средства связи и автоматизации.

Малый ракетный корабль "Серпухов" был спущен на воду в 2015 году на заводе в оккупированном Севастополе. Изначально он был включен в состав российского Черноморского флота и участвовал в войне в Сирии. Он построен по проекту 21631 "Буян-М", вооружен ракетами "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетными комплексами и артиллерийской установкой. Экипаж корабля - 36 человек.

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