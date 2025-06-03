Підпал корабля "Серпухов": матроса заочно засудили до довічного у Росії

У Росії суд заочно засудив матроса Олександра Терехова до довічного ув’язнення за підпал малого ракетного корабля "Серпухов".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила Генпрокуратура РФ.

Терехова визнали винним у державній зраді, скоєнні диверсії, дезертирстві та незаконному перетині кордону.

У квітні 2024 року Олександр Терехов служив на кораблі Балтійського флоту та вирішив вступити до українського підрозділу "Легіон Свобода Росії".

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За даними прокуратури, куратори легіону нібито запропонували військовому здійснити диверсію та втекти через кордон.

Військовий виготовив запальний пристрій із годинниковим механізмом, залишив його в рубці та втік на територію Литви.

Також він забрав із собою суднові документи. Почалася пожежа, при гасінні постраждала одна військова, збитки становили 56 мільйонів рублів.

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На початку липня 2024 року розвідка України повідомила, що внаслідок диверсії рубку корабля було зруйновано, було знищено засоби зв'язку та автоматизації.

Малий ракетний корабель "Серпухов" був спущений на воду 2015 року на заводі в окупованому Севастополі. Спочатку він був включений до складу російського Чорноморського флоту та брав участь у війні в Сирії. Він побудований за проєктом 21631 "Буян-М", озброєний ракетами "Калібр" або "Онікс", зенітно-ракетними комплексами та артилерійською установкою. Екіпаж корабля – 36 осіб.

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