С начала суток на фронте более 80 боестолкновений, самые горячие - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, 3 июня 2025 года, на фронте произошло 81 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

От российских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали населенные пункты Чуйковка, Дмитровка, Покровка, Турья, Поповка, Сумы, Петрушевка, Середина Буда, Белая Береза и Порозок Сумской области. Враг нанес авиационный удар по Осоевке на Сумщине.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, сегодня противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Волчанска и Волчанских Хуторов на Харьковском направлении.

На Купянском направлении продолжаются три вражеских штурма позиций наших защитников в районах Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степного.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, агрессор восемь раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи Колодязей, Зеленой Долины, Торского и в направлении Нового Мира.

На Краматорском направлении наши защитники отражали две атаки противника в сторону Белой Горы. Один бой продолжается.

На Торецком направлении враг восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.

"На Покровском направлении произошло двадцать два боевых столкновения с противником в районах Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лысовки, Удачного, Новосергиевки и в направлении Миролюбовки и Новониколаевки. До сих пор продолжается два боевых столкновения. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Коптевому", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

По данным Генштаба, оккупанты семнадцать раз пытались прорваться в районах Константинополя, Новоселки, Ровнополя, Свободного Поля и в направлении Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Богатыря на Новопавловском направлении. Авиаударам подверглись Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Новомихайловка, Мирное, Комар и Федоровка.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю.

Украинские защитники отбили две атаки захватчиков вблизи Степного и Щербаков на Ореховском направлении.

На Северском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

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Ситуация в Курской области

На Курском направлении украинские защитники отбили одиннадцать атак. Кроме этого, враг нанес одиннадцать авиационных ударов, применив тринадцать управляемых бомб, и совершил сто двадцать семь обстрелов.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.