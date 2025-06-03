Лобовое столкновение украинского дрона и вражеской "буханки" на дороге в Донецкой области. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил вражеский автомобиль на лиманском направлении, обойдя сетку, которая должна была защищать оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оператор БПЛА точно вывел беспилотник для удара в лобовое окно автомобиля.

"Лиманское направление. Во время выполнения боевой задачи пилот батальона "SIGNUM" с чрезвычайной точностью совершил сложный маневр: дрон прошел под вражеской маскировочной сеткой, натянутой над дорогой, которая использовалась для логистики врага. Операция проходила в условиях активного сопротивления - враг открыл плотный огонь по нашему дрону. Но несмотря на это, удар был нанесен успешно. В результате уничтожена "буханка" вместе с личным составом", - говорится в комментарии к записи.

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