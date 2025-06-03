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Новости Видео Бои на востоке Украины
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Лобовое столкновение украинского дрона и вражеской "буханки" на дороге в Донецкой области. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил вражеский автомобиль на лиманском направлении, обойдя сетку, которая должна была защищать оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оператор БПЛА точно вывел беспилотник для удара в лобовое окно автомобиля.

"Лиманское направление. Во время выполнения боевой задачи пилот батальона "SIGNUM" с чрезвычайной точностью совершил сложный маневр: дрон прошел под вражеской маскировочной сеткой, натянутой над дорогой, которая использовалась для логистики врага. Операция проходила в условиях активного сопротивления - враг открыл плотный огонь по нашему дрону. Но несмотря на это, удар был нанесен успешно. В результате уничтожена "буханка" вместе с личным составом", - говорится в комментарии к записи.

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Автор: 

армия РФ (19633) уничтожение (7212) техника (1747) дроны (4084)


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Топ комментарии
+11
Буханка - машина, у якій буха́ють.
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03.06.2025 13:37 Ответить
+9
Кацапи пізно зрозуміли, що український дрон має пріоритет, і дати дорогу не встигли. Чим нас абсолютно задовільнили.
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03.06.2025 13:38 Ответить
+8
І дохнуть рашисти-неофашисти.
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03.06.2025 13:40 Ответить
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Буханка - машина, у якій буха́ють.
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03.06.2025 13:37 Ответить
І дохнуть рашисти-неофашисти.
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03.06.2025 13:40 Ответить
У нас вона зветься "таблеткою"
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03.06.2025 15:28 Ответить
Кацапи пізно зрозуміли, що український дрон має пріоритет, і дати дорогу не встигли. Чим нас абсолютно задовільнили.
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03.06.2025 13:38 Ответить
До речі кацап на зустрічну виїхав.
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03.06.2025 13:40 Ответить
До кабздона на "тачці".
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03.06.2025 13:38 Ответить
Пішли лоб в лоб - тут без варіантів
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03.06.2025 13:40 Ответить
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03.06.2025 13:40 Ответить
За немкамі, На Берлін, але не ту дорогу, московити обрали!!
Тому і такий результат!
Слава Захисникам України !!
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03.06.2025 13:41 Ответить
Дрон оптика.
Дорога з антидроновими сітками.
Нема методів протидії...
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03.06.2025 13:43 Ответить
Привіт скрипач, як сам?))
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03.06.2025 13:47 Ответить
"А Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт" ©
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03.06.2025 14:05 Ответить
Нужно соблюдать правила дорожного движения, буханка выехала на встречку!!!! Вот и результат!!!🤣🥳😊🤪
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03.06.2025 14:10 Ответить
Хотел прикинуться британцем...
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03.06.2025 14:34 Ответить
ех, гарна була пісня..., колись...
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03.06.2025 14:41 Ответить
І так непогана.
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03.06.2025 15:16 Ответить
 
 