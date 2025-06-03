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Новини Відео Бої на сході України
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Лобове зіткнення українського дрона та ворожої "буханки" на дорозі у Донецькій області. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожий автомобіль на лиманському напрямку, обійшовши сітку, яка мала захищати окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що оператор БПЛА влучно вивів безпілотник для удару у лобове вікно автомобіля.

"Лиманський напрямок. Під час виконання бойового завдання пілот батальйону "SIGNUM" з надзвичайною точністю здійснив складний маневр: дрон пройшов під ворожою маскувальною сіткою, натягнутою над дорогою, яка використовувалась для логістики ворога. Операція проходила в умовах активного супротиву - ворог відкрив щільний вогонь по нашому дрону. Та попри це, удар було нанесено успішно. У результаті знищено "буханку" разом з особовим складом", - йдеться у коментарі до запису.

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Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) техніка (1847) дрони (4876)


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Топ коментарі
+11
Буханка - машина, у якій буха́ють.
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03.06.2025 13:37 Відповісти
+9
Кацапи пізно зрозуміли, що український дрон має пріоритет, і дати дорогу не встигли. Чим нас абсолютно задовільнили.
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03.06.2025 13:38 Відповісти
+7
І дохнуть рашисти-неофашисти.
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03.06.2025 13:40 Відповісти
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Буханка - машина, у якій буха́ють.
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03.06.2025 13:37 Відповісти
І дохнуть рашисти-неофашисти.
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03.06.2025 13:40 Відповісти
У нас вона зветься "таблеткою"
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03.06.2025 15:28 Відповісти
Кацапи пізно зрозуміли, що український дрон має пріоритет, і дати дорогу не встигли. Чим нас абсолютно задовільнили.
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03.06.2025 13:38 Відповісти
До речі кацап на зустрічну виїхав.
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03.06.2025 13:40 Відповісти
До кабздона на "тачці".
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03.06.2025 13:38 Відповісти
Пішли лоб в лоб - тут без варіантів
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03.06.2025 13:40 Відповісти
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03.06.2025 13:40 Відповісти
За немкамі, На Берлін, але не ту дорогу, московити обрали!!
Тому і такий результат!
Слава Захисникам України !!
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03.06.2025 13:41 Відповісти
Дрон оптика.
Дорога з антидроновими сітками.
Нема методів протидії...
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03.06.2025 13:43 Відповісти
Привіт скрипач, як сам?))
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03.06.2025 13:47 Відповісти
"А Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт" ©
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03.06.2025 14:05 Відповісти
Нужно соблюдать правила дорожного движения, буханка выехала на встречку!!!! Вот и результат!!!🤣🥳😊🤪
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03.06.2025 14:10 Відповісти
Хотел прикинуться британцем...
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03.06.2025 14:34 Відповісти
ех, гарна була пісня..., колись...
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03.06.2025 14:41 Відповісти
І так непогана.
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03.06.2025 15:16 Відповісти
 
 