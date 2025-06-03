Лобове зіткнення українського дрона та ворожої "буханки" на дорозі у Донецькій області. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожий автомобіль на лиманському напрямку, обійшовши сітку, яка мала захищати окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що оператор БПЛА влучно вивів безпілотник для удару у лобове вікно автомобіля.

"Лиманський напрямок. Під час виконання бойового завдання пілот батальйону "SIGNUM" з надзвичайною точністю здійснив складний маневр: дрон пройшов під ворожою маскувальною сіткою, натягнутою над дорогою, яка використовувалась для логістики ворога. Операція проходила в умовах активного супротиву - ворог відкрив щільний вогонь по нашому дрону. Та попри це, удар було нанесено успішно. У результаті знищено "буханку" разом з особовим складом", - йдеться у коментарі до запису.

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