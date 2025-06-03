Гослекслужба впервые официально разрешила ввоз медицинского каннабиса в Украину

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками впервые официально разрешила ввоз медицинского каннабиса в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт госслужбы.

"02 июня 2025 года Гослекслужбой было выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинского каннабиса. Разрешение было выдано на субстанцию, которая зарегистрирована в Украине и внесена в Государственный реестр лекарственных средств Украины", - говорится в сообщении.

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Принятие закона о медицинском каннабисе

Как известно, 21 декабря 2023 года парламент во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса, что позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования.

После этого депутаты из фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о легализации медицинского каннабиса".

На этой неделе, 16 января, парламент "провалил" это постановление, разблокировав тем самым подписание законопроекта о медицинском каннабисе.

В феврале 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал закон о медицинском каннабисе.

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