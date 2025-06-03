Гослекслужба впервые официально разрешила ввоз медицинского каннабиса в Украину
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками впервые официально разрешила ввоз медицинского каннабиса в Украину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт госслужбы.
"02 июня 2025 года Гослекслужбой было выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинского каннабиса. Разрешение было выдано на субстанцию, которая зарегистрирована в Украине и внесена в Государственный реестр лекарственных средств Украины", - говорится в сообщении.
Принятие закона о медицинском каннабисе
Как известно, 21 декабря 2023 года парламент во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса, что позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования.
После этого депутаты из фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о легализации медицинского каннабиса".
На этой неделе, 16 января, парламент "провалил" это постановление, разблокировав тем самым подписание законопроекта о медицинском каннабисе.
В феврале 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал закон о медицинском каннабисе.
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Такий собі маленький крок для Держави і просто Величезний Стрибок для тих кому потрібно допомогти.
Війни закінчуються-залишаються ветерани війни.
А ще хворі невиліковним раком, та і інші хворі які страждають на болі і дискомфорт. Один з моїх командирів страждав не так на відсутність ноги як на присутність фантомних болей час від часу.
Маю надію мене шановне панство зрозуміє.
Никогда бы не подумал, что конопля станет лакмусовой бумажкой для украинского общества))))
(Моя велика дяка народу Германії за допомогу Україні, попри всю корупційну складову Меркель і компанії).
Так от навіть в країнах з маленьким рівнем корупції є при владі ті хто наживаються на нелегальних препаратах, і є ще величезне алколобі. А їм не подобається втрачати гроші.
2) далі вмілі дроноводи ФПВ допомагають боротися з корупцією методом прямого впливу дрона на морду корупціонера.
3) і от вам вуаля-Україна зможе без корупціонерів і драгдилерів вирощувати законний медичний канабіс.