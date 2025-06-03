Держлікслужба вперше офіційно дозволила ввезення медичного канабісу в Україну

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вперше офіційно дозволила ввезення медичного канабісу в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт держслужби.

"02 червня 2025 року Держлікслужбою було видано перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України", - йдеться в повідомленні.

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Прийняття закону про медичний канабіс

Як відомо, 21 грудня 2023 року парламент у другому читанні проголосував за легалізацію медичного канабісу, що дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження.

Після цього депутати з фракції "Батьківщина" зареєстрували в парламенті проєкт постанови про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону про легалізацію медичного канабісу".

Цього тижня, 16 січня, парламент "провалив" цю постанову, розблокувавши тим самим підписання законопроєкту про медичний канабіс.

В лютому 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про медичний канабіс.

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