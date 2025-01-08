В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського виробництва. Вони можуть зʼявитися в аптеках уже на початку 2025 року.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина та благодійний фонд "Пацієнти України", інформує Цензор.НЕТ.

Пацієнти зможуть отримати ліки на основі медичного канабісу за електронним рецептом. Вони будуть доступні в аптеках, що мають ліцензії на роздрібну торгівлю, виготовлення та обіг наркотичних речовин.

"Реєстрація перших ліків — величезна перемога для українських пацієнтів, які 6 років боролися за життя без болю", - заявили у фонді.

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Кому допоможуть ліки з медичного канабісу?

За допомогою медичних препаратів на основі медичного канабісу лікуватимуть українців з:

хронічним болем;

хворобою Паркінсона;

нудотою та блюванням, спричиненими хіміотерапією;

синдромом Туретта – неврологічне захворювання, яке проявляється в моторних та вокальних тиках;

фармрезистентною епілепсією;

захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці;

анорексією внаслідок ВІЛ.

За даними фонду, окрім оральних крапель з канабісу, в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі –– форми ліків, які МОЗ затвердило у 2024 році.

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Нагадаємо, з 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Закон ухвалили, щоб регулювати обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності.