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В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу

В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського виробництва. Вони можуть зʼявитися в аптеках уже на початку 2025 року.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина та благодійний фонд "Пацієнти України", інформує Цензор.НЕТ.

Пацієнти зможуть отримати ліки на основі медичного канабісу за електронним рецептом. Вони будуть доступні в аптеках, що мають ліцензії на роздрібну торгівлю, виготовлення та обіг наркотичних речовин.

"Реєстрація перших ліків — величезна перемога для українських пацієнтів, які 6 років боролися за життя без болю", - заявили у фонді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший препарат на основі медичного канабісу може з’явитися в Україні у січні 2025 року 

Перші ліки з медичного канабісу зареєстровано в Україні

Кому допоможуть ліки з медичного канабісу?

За допомогою медичних препаратів на основі медичного канабісу лікуватимуть українців з:

  • хронічним болем;
  • хворобою Паркінсона;
  • нудотою та блюванням, спричиненими хіміотерапією;
  • синдромом Туретта – неврологічне захворювання, яке проявляється в моторних та вокальних тиках;
  • фармрезистентною епілепсією;
  • захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці;
  • анорексією внаслідок ВІЛ.

За даними фонду, окрім оральних крапель з канабісу, в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі –– форми ліків, які МОЗ затвердило у 2024 році.

Читайте також: Україна відновлює контроль фармацевтичного ринку з січня 2025 року, - голова Держлікслужби

Нагадаємо, з 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Закон ухвалили, щоб регулювати обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Автор: 

ліки (1326) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (356) канабіс (67)


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Топ коментарі
+9
вы дурак
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08.01.2025 14:50
+3
Главное здесь не наркоши. Те всегда найдут чем ширнуться или что нюхнуть.
Главное, кто будет допущен до корыта- легально выращивать и продавать дурь.
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08.01.2025 14:40
+3
Вивчіть питання перш, ніж коментувати.
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08.01.2025 15:26
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Першочергово треба придбати печиво, йогурт і лимонади з канабісом як в індусів.
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08.01.2025 14:21 Відповісти
В Нідерландах теж є печиво з канабісом. Було по крайнй мірі.)
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08.01.2025 14:26 Відповісти
ще й як є
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08.01.2025 16:11 Відповісти
Привчають рештки, що залишилися живими і ще не прозріли тих 73% з тих 40% що прийшли на вибори, щоб звикли і як зомбі проголосували знову за війну.
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08.01.2025 14:26 Відповісти
Медичний канабіс - спеціальний сорт, що містить ще менше галюциногенів ніж рідна дика конопелька, що росте в мене під тином. Хоча вона й викликає сп'яніння, як частину свого лікувального та знеболювального ефекту, все одно безпечніша за старий "добрий" морфін.
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08.01.2025 15:04 Відповісти
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08.01.2025 15:10 Відповісти
Я нічого не маю проти медичного канабісу. Я до того, що наркоман хоче щоб і всі решта мислили обдолбанними мізками.
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09.01.2025 14:17 Відповісти
Теперь идиотов станет еще больше.
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08.01.2025 14:26 Відповісти
вы дурак
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08.01.2025 14:50 Відповісти
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08.01.2025 15:13 Відповісти
Олексій Нагорний- Дурики- это те, кто плотно сел на дурь. Персонажи типа вас.
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08.01.2025 15:17 Відповісти
Вивчіть питання перш, ніж коментувати.
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08.01.2025 15:26 Відповісти
Неодноразово бачив наслідки системного вживання канабісу. Вони були не дуже веселі.
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08.01.2025 15:29 Відповісти
А у тих хто системно вживав як ти пишеш - в них були якісь проблеми з тим де дістати канабіс? Як думаєш, перейдуть тепер на легальний медицинський який ще й ніфіга не пре порівняно зі звичайними сортами?
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08.01.2025 15:33 Відповісти
Я думаю що, враховуючи коррупцію в Україні, це стане чудовим джерелом грошей для тих, хто і зараз не бідує. В США в деяких штатах каннабіс був легальним вже багато років. Він продавася в різних формах та різного складу. Справа в тому, що різні сорти мають різний склад або різні пропорціі активних складових. Те, що допомагає одному, не допомагає іншому. Зацікавлені їхали в інший штат, звертались до лікаря та одержували необхідний їм каннабіс. Кілька років тому медичний каннабіс легалізували по всій країні. Моментально до нього протягнули руки страхові компаніі. Як результат значно підвищилась вартісь, і зявилась ціла купа зацікавлених лікарів. Питання: коли та як добре вони навчились
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09.01.2025 03:55 Відповісти
Маск відкрито вживає маріхуану - що з ним не так?
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08.01.2025 18:38 Відповісти
желаю вам и всем членам вашей семьи такой-же диагноз как у меня
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08.01.2025 15:35 Відповісти
Главное здесь не наркоши. Те всегда найдут чем ширнуться или что нюхнуть.
Главное, кто будет допущен до корыта- легально выращивать и продавать дурь.
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08.01.2025 14:40 Відповісти
Хм,раніше наші люди з Іспанії легко цілими упаковками привозили ZALDIAR(знеболювальне з опіатами),а коли прийняли закон,то за нього можуть і пов*язати,парадокси зелені.
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08.01.2025 14:42 Відповісти
після стресу від "зЄліних шашликів" "ліків на канабісі" потребує значна частина українців...
ото 73% наголосували на нашу голову стрьомного преза..
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08.01.2025 14:52 Відповісти
Обов'язково треба буде прийняти, коли йтиму на вибори.
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08.01.2025 16:12 Відповісти
чому горілку не продають по рецептах?
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08.01.2025 16:13 Відповісти
 
 