В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу
В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського виробництва. Вони можуть зʼявитися в аптеках уже на початку 2025 року.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина та благодійний фонд "Пацієнти України", інформує Цензор.НЕТ.
Пацієнти зможуть отримати ліки на основі медичного канабісу за електронним рецептом. Вони будуть доступні в аптеках, що мають ліцензії на роздрібну торгівлю, виготовлення та обіг наркотичних речовин.
"Реєстрація перших ліків — величезна перемога для українських пацієнтів, які 6 років боролися за життя без болю", - заявили у фонді.
Кому допоможуть ліки з медичного канабісу?
За допомогою медичних препаратів на основі медичного канабісу лікуватимуть українців з:
- хронічним болем;
- хворобою Паркінсона;
- нудотою та блюванням, спричиненими хіміотерапією;
- синдромом Туретта – неврологічне захворювання, яке проявляється в моторних та вокальних тиках;
- фармрезистентною епілепсією;
- захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці;
- анорексією внаслідок ВІЛ.
За даними фонду, окрім оральних крапель з канабісу, в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі –– форми ліків, які МОЗ затвердило у 2024 році.
Нагадаємо, з 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Закон ухвалили, щоб регулювати обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності.
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Главное, кто будет допущен до корыта- легально выращивать и продавать дурь.
ото 73% наголосували на нашу голову стрьомного преза..