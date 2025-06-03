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Новости Обстрелы Харьковщина
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В результате атаки российского дрона пострадал водитель трактора в Харьковской области

Поврежденный трактор (фото иллюстративное)

3 июня в селе Барановка Золочевской ОТГ Богодуховского района российский FPV-дрон попал возле трактора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что транспортное средство повреждено. 28-летний водитель получил ранения. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в больницу.

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Автор: 

беспилотник (3747) Харьковская область (1061) Богодуховский район (61) Барановка (3) война в Украине (4618)


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