В результате атаки российского дрона пострадал водитель трактора в Харьковской области

3 июня в селе Барановка Золочевской ОТГ Богодуховского района российский FPV-дрон попал возле трактора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что транспортное средство повреждено. 28-летний водитель получил ранения. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в больницу.

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