РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12892 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина Атака БпЛА на Харьков
692 0

Последствия удара РФ по Харькову и Чугуеву: 6 пострадавших, разрушено предприятие, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром, 2 июня 2025 года враг нанес удары беспилотниками и баллистическими ракетами по Харькову и Чугуеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Последствия атаки на Харьков:

Холодногорский район. В результате ударов БпЛА разрушено производственно-складское здание частного предприятия, также повреждены частные дома в жилом секторе рядом. Пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. На месте работали психологи ГСЧС.

Киевский район: Попадание баллистических ракет в землю повредили фасады и окна многоэтажных жилых домов, общежития и транспортную инфраструктуру. Предварительно без пострадавших.

Последствия атаки на Чугуев

Удары беспилотников вызвали разрушения и пожар в неэксплуатируемом складском здании. Предварительно без пострадавших.

Также читайте: Массированная дроновая атака РФ на Харьковщину: под ударом 3 района, повреждена гражданская инфраструктура и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Последствия атаки на Харьковскую область
Последствия атаки на Харьковскую область
Последствия атаки на Харьковскую область
Последствия атаки на Харьковскую область
Последствия атаки на Харьковскую область
Последствия атаки на Харьковскую область

К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, включая пиротехнические расчеты.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили баллистикой и "шахедами" по Харькову, 6 пострадавших, среди них - ребенок.

Автор: 

Харьков (7555) дроны (4079) Харьковская область (1042) Харьковский район (323) Чугуевский район (132) Чугуев (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 