Последствия удара РФ по Харькову и Чугуеву: 6 пострадавших, разрушено предприятие, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром, 2 июня 2025 года враг нанес удары беспилотниками и баллистическими ракетами по Харькову и Чугуеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Последствия атаки на Харьков:

Холодногорский район. В результате ударов БпЛА разрушено производственно-складское здание частного предприятия, также повреждены частные дома в жилом секторе рядом. Пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. На месте работали психологи ГСЧС.

Киевский район: Попадание баллистических ракет в землю повредили фасады и окна многоэтажных жилых домов, общежития и транспортную инфраструктуру. Предварительно без пострадавших.

Последствия атаки на Чугуев

Удары беспилотников вызвали разрушения и пожар в неэксплуатируемом складском здании. Предварительно без пострадавших.

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К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, включая пиротехнические расчеты.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили баллистикой и "шахедами" по Харькову, 6 пострадавших, среди них - ребенок.