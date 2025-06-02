Последствия удара РФ по Харькову и Чугуеву: 6 пострадавших, разрушено предприятие, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром, 2 июня 2025 года враг нанес удары беспилотниками и баллистическими ракетами по Харькову и Чугуеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Последствия атаки на Харьков:
Холодногорский район. В результате ударов БпЛА разрушено производственно-складское здание частного предприятия, также повреждены частные дома в жилом секторе рядом. Пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. На месте работали психологи ГСЧС.
Киевский район: Попадание баллистических ракет в землю повредили фасады и окна многоэтажных жилых домов, общежития и транспортную инфраструктуру. Предварительно без пострадавших.
Последствия атаки на Чугуев
Удары беспилотников вызвали разрушения и пожар в неэксплуатируемом складском здании. Предварительно без пострадавших.
К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, включая пиротехнические расчеты.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили баллистикой и "шахедами" по Харькову, 6 пострадавших, среди них - ребенок.
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