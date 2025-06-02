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Новини Фото Обстріли Харківщини Атака БпЛА на Харків
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Наслідки удару РФ по Харкову та Чугуєву: 6 постраждалих, зруйновано підприємство, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Вранці, 2 червня 2025 року ворог завдав ударів безпілотниками та балістичними ракетами по Харківу та Чугуєву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Наслідки атаки на Харків:

Холодногірський район. Внаслідок ударів БпЛА зруйновано виробничо-складську будівлю приватного підприємства, також пошкоджено приватні будинки у житловому секторі поруч. Постраждали 6 осіб, з них 1 дитина. На місці працювали психологи ДСНС.

Київський район: Влучання балістичних ракет у землю пошкодили фасади та вікна багатоповерхових житлових будинків, гуртожитку та транспортну інфраструктуру. Попередньо без постраждалих.

Наслідки атаки на Чугуїв

Удари безпілотників спричинили руйнації та пожежу в неексплуатованій складській будівлі. Попередньо без постраждалих.

Також читайте: Масована дронова атака РФ на Харківщину: під ударом 3 райони, пошкоджено цивільну інфраструктуру та ЛЕП. ФОТОрепортаж

наслідки атаки на Харківщину
наслідки атаки на Харківщину
наслідки атаки на Харківщину
наслідки атаки на Харківщину
наслідки атаки на Харківщину
наслідки атаки на Харківщину

До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались підрозділи ДСНС, включаючи піротехнічні розрахунки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили балістикою та "шахедами " по Харкову, 6 постраждалих, серед них - дитина.

Автор: 

Харків (5672) дрони (4870) Харківська область (1053) Харківський район (324) Чугуївський район (134) Чугуїв (6)


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