Наслідки удару РФ по Харкову та Чугуєву: 6 постраждалих, зруйновано підприємство, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Вранці, 2 червня 2025 року ворог завдав ударів безпілотниками та балістичними ракетами по Харківу та Чугуєву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Наслідки атаки на Харків:

Холодногірський район. Внаслідок ударів БпЛА зруйновано виробничо-складську будівлю приватного підприємства, також пошкоджено приватні будинки у житловому секторі поруч. Постраждали 6 осіб, з них 1 дитина. На місці працювали психологи ДСНС.

Київський район: Влучання балістичних ракет у землю пошкодили фасади та вікна багатоповерхових житлових будинків, гуртожитку та транспортну інфраструктуру. Попередньо без постраждалих.

Наслідки атаки на Чугуїв

Удари безпілотників спричинили руйнації та пожежу в неексплуатованій складській будівлі. Попередньо без постраждалих.

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До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались підрозділи ДСНС, включаючи піротехнічні розрахунки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили балістикою та "шахедами " по Харкову, 6 постраждалих, серед них - дитина.