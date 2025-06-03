Внаслідок атаки російського дрона постраждав водій трактора на Харківщині
3 червня у селі Баранівка Золочівської ОТГ Богодухівського району російський FPV-дрон поцілив біля трактора.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
Зазначається, що транспортний засіб пошкоджено. 28-річний водій дістав поранення. У стані середнього ступеня важкості його доставлено до лікарні.
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