Внаслідок атаки російського дрона постраждав водій трактора на Харківщині

3 червня у селі Баранівка Золочівської ОТГ Богодухівського району російський FPV-дрон поцілив біля трактора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що транспортний засіб пошкоджено. 28-річний водій дістав поранення. У стані середнього ступеня важкості його доставлено до лікарні.

Читайте: Наслідки удару РФ по Харкову та Чугуєву: 6 постраждалих, зруйновано підприємство, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж