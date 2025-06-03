Зеленский после встречи с Гросси: Идеи России о перезапуске ЗАЭС без Украины – это абсурдно и опасно
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники говорили о безопасности на всех ядерных объектах в Украине. Также обсудили развитие украинской энергетики: достройку Хмельницкой АЭС, развитие добычи урана, восстановление поврежденного саркофага на ЧАЭС.
"Любые идеи России о перезапуске ЗАЭС без Украины - это абсурдно и опасно. Именно поэтому МАГАТЭ должно быть на станции - без искусственных препятствий в работе или для ротации персонала. Спасибо экспертам, которые работают там и показывают миру реальную ситуацию", - отметил Зеленский.
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Urs
показать весь комментарий03.06.2025 22:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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