Зеленский после встречи с Гросси: Идеи России о перезапуске ЗАЭС без Украины – это абсурдно и опасно

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники говорили о безопасности на всех ядерных объектах в Украине. Также обсудили развитие украинской энергетики: достройку Хмельницкой АЭС, развитие добычи урана, восстановление поврежденного саркофага на ЧАЭС.

"Любые идеи России о перезапуске ЗАЭС без Украины - это абсурдно и опасно. Именно поэтому МАГАТЭ должно быть на станции - без искусственных препятствий в работе или для ротации персонала. Спасибо экспертам, которые работают там и показывают миру реальную ситуацию", - отметил Зеленский.

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