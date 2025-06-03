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Зеленский после встречи с Гросси: Идеи России о перезапуске ЗАЭС без Украины – это абсурдно и опасно

Зеленский и Гросси

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники говорили о безопасности на всех ядерных объектах в Украине. Также обсудили развитие украинской энергетики: достройку Хмельницкой АЭС, развитие добычи урана, восстановление поврежденного саркофага на ЧАЭС.

"Любые идеи России о перезапуске ЗАЭС без Украины - это абсурдно и опасно. Именно поэтому МАГАТЭ должно быть на станции - без искусственных препятствий в работе или для ротации персонала. Спасибо экспертам, которые работают там и показывают миру реальную ситуацию", - отметил Зеленский.

Читайте: МАГАТЭ не видит подготовки со стороны РФ к запуску Запорожской АЭС, - Гросси

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) МАГАТЭ (403) Запорожская АЭС (718) Рафаэль Гросси (181)


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Запустити вже не вдасться, бо вчора прилетіло на ПС "Молочанська-330" (47°11'56.6"N 35°37'30.0"E) Пологівський р-н, там була пожежа. ПС "Мелітополь" на 330 кВ вчора після ураження вигоріла вщент (46°48'47.8"N 35°17'22.9"E). І ще було урження ПС у Генічеському районі, скоріш за все у Риковому (46°20'30.5"N 34°45'56.7"E). Останні дві також мали велике значення як тягові для залізниці, тому тепер хєр. а не електровози.
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03.06.2025 22:19 Ответить
 
 