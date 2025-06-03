Зеленський після зустрічі з Гроссі: Ідеї Росії про перезапуск ЗАЕС без України – це абсурдно й небезпечно

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники говорили про безпеку на всіх ядерних об’єктах в Україні. Також обговорили розвиток української енергетики: добудову Хмельницької АЕС, розвиток видобутку урану, відновлення пошкодженого саркофага на ЧАЕС.

"Будь-які ідеї Росії про перезапуск ЗАЕС без України – це абсурдно й небезпечно. Саме тому МАГАТЕ має бути на станції – без штучних перешкод у роботі чи для ротації персоналу. Дякую експертам, які працюють там і показують світу реальну ситуацію", - зазначив Зеленський.

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