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Зеленський після зустрічі з Гроссі: Ідеї Росії про перезапуск ЗАЕС без України – це абсурдно й небезпечно

Зеленський та Гроссі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники говорили про безпеку на всіх ядерних об’єктах в Україні. Також обговорили розвиток української енергетики: добудову Хмельницької АЕС, розвиток видобутку урану, відновлення пошкодженого саркофага на ЧАЕС. 

"Будь-які ідеї Росії про перезапуск ЗАЕС без України – це абсурдно й небезпечно. Саме тому МАГАТЕ має бути на станції – без штучних перешкод у роботі чи для ротації персоналу. Дякую експертам, які працюють там і показують світу реальну ситуацію", - зазначив Зеленський.

Читайте: МАГАТЕ не бачить підготовки з боку РФ до запуску Запорізької АЕС, - Гроссі

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) МАГАТЕ (728) Запорізька АЕС (1424) Гроссі Рафаель (301)


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Запустити вже не вдасться, бо вчора прилетіло на ПС "Молочанська-330" (47°11'56.6"N 35°37'30.0"E) Пологівський р-н, там була пожежа. ПС "Мелітополь" на 330 кВ вчора після ураження вигоріла вщент (46°48'47.8"N 35°17'22.9"E). І ще було урження ПС у Генічеському районі, скоріш за все у Риковому (46°20'30.5"N 34°45'56.7"E). Останні дві також мали велике значення як тягові для залізниці, тому тепер хєр. а не електровози.
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03.06.2025 22:19 Відповісти
Підари нам її не віддадуть, навідь якщо в нас будуть сили і засоби щоб її відбити, ці гандони там все ********, а що не ******** то пошкодять, або при відступі вїбуть дистанційно і скажуть що це праклятиє хахлі обстрєлялі, не аценілі
жест ждобрай волі.
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04.06.2025 00:14 Відповісти
 
 