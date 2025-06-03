Франция предоставит Украине 200 млн евро на восстановление и интеграцию с ЕС, - Шмыгаль
Франция предоставит Украине дополнительные 200 млн евро для поддержки проектов по восстановлению и интеграции с европейским рынком.
Соответствующая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Франции Франсуа Байру в Париже, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, французское правительство подтвердило предоставление гарантий в форме экспортного кредитного страхования на сумму 1,5 млрд евро.
Шмыгаль сообщил, что Украина и Франция готовят важные соглашения о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса, критического сырья и в стратегических отраслях.
С начала полномасштабной войны Украина получила от Франции 2 млрд евро прямой бюджетной помощи. А также значительную поддержку в виде гуманитарной, энергетической, военной помощи, в частности ПВО и ракетных систем, артиллерии, бронетехники, отметил украинский премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на відновлення та інтеграцію в ЄС?