Франция предоставит Украине 200 млн евро на восстановление и интеграцию с ЕС, - Шмыгаль

Франция предоставит Украине дополнительные 200 млн евро для поддержки проектов по восстановлению и интеграции с европейским рынком.

Соответствующая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Франции Франсуа Байру в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, французское правительство подтвердило предоставление гарантий в форме экспортного кредитного страхования на сумму 1,5 млрд евро.

Шмыгаль сообщил, что Украина и Франция готовят важные соглашения о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса, критического сырья и в стратегических отраслях.

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С начала полномасштабной войны Украина получила от Франции 2 млрд евро прямой бюджетной помощи. А также значительную поддержку в виде гуманитарной, энергетической, военной помощи, в частности ПВО и ракетных систем, артиллерии, бронетехники, отметил украинский премьер.