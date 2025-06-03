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Новости Помощь Украине от Франции
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Франция предоставит Украине 200 млн евро на восстановление и интеграцию с ЕС, - Шмыгаль

Шмыгаль встретился с Байру

Франция предоставит Украине дополнительные 200 млн евро для поддержки проектов по восстановлению и интеграции с европейским рынком.

Соответствующая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Франции Франсуа Байру в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, французское правительство подтвердило предоставление гарантий в форме экспортного кредитного страхования на сумму 1,5 млрд евро.

Шмыгаль сообщил, что Украина и Франция готовят важные соглашения о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса, критического сырья и в стратегических отраслях.

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С начала полномасштабной войны Украина получила от Франции 2 млрд евро прямой бюджетной помощи. А также значительную поддержку в виде гуманитарной, энергетической, военной помощи, в частности ПВО и ракетных систем, артиллерии, бронетехники, отметил украинский премьер.

Автор: 

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А ЧЁ ТАК МНОГО?В РЕСТОРАН СХОДИТЬ?!
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03.06.2025 22:51 Ответить
Хммм... Ну ОП та Шмигалю на дерибан вистачить.

А на відновлення та інтеграцію в ЄС?
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03.06.2025 23:03 Ответить
лучше для начала 200 ракет
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03.06.2025 23:06 Ответить
 
 