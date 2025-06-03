Франція надасть Україні 200 млн євро на відбудову та інтеграцію з ЄС, - Шмигаль

Франція надасть Україні додаткові 200 млн євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком.

Відповідної домовленості досягнуто під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Франції Франсуа Байру в Парижі, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, французький уряд підтвердив надання гарантій у формі експортного кредитного страхування на суму 1,5 млрд євро.

Шмигаль повідомив, що Україна і Франція готують важливі угоди щодо співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, критичної сировини та в стратегічних галузях.

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Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Франції 2 млрд євро прямої бюджетної допомоги. А також значну підтримку у вигляді гуманітарної, енергетичної, військової допомоги, зокрема ППО й ракетних систем, артилерії, бронетехніки, зазначив український прем’єр.