Зеленский уволил Белоуса с должности заместителя командующего Нацгвардии
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Билоуса с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
Белоус занимал должность заместителя командующего Нацгвардии с ноября 2023 года.
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Алекс Скела
показать весь комментарий04.06.2025 00:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vadym Sestritsyn #580662
показать весь комментарий04.06.2025 00:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Victor Litarchuk
показать весь комментарий04.06.2025 00:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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