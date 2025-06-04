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Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ
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Зеленский уволил Белоуса с должности заместителя командующего Нацгвардии

заместитель командующего Нацгвардии Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Билоуса с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Белоус занимал должность заместителя командующего Нацгвардии с ноября 2023 года.

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Зеленский Владимир (20826) кадры (614) Национальная гвардия (2154)


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04.06.2025 00:05 Ответить
Говнокомандувач!
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04.06.2025 00:08 Ответить
Білоус нині фігурує в кримінальних провадженнях Національного антикорупційного бюро - щодо можливого отримання хабаря в розмірі 190 мільйонів гривень та закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV. У випадку з останніми, збитки становлять 199 мільйонів гривень, повідомляло "Дзеркало тижня".
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04.06.2025 00:31 Ответить
 
 