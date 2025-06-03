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Новини Кадрові зміни у командуванні ЗСУ
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Зеленський звільнив Білоуса з посади заступника командувача Нацгвардії

заступник командувача Нацгвардії Білоус

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Білоуса з посади заступника командувача Національної гвардії України.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Білоус обіймав посаду заступника командувача Нацгвардії з листопада 2023 року.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) кадри (312) Національна гвардія (1564)


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04.06.2025 00:05 Відповісти
Говнокомандувач!
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04.06.2025 00:08 Відповісти
 
 