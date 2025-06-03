Зеленський звільнив Білоуса з посади заступника командувача Нацгвардії
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Білоуса з посади заступника командувача Національної гвардії України.
Відповідний указ опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
Білоус обіймав посаду заступника командувача Нацгвардії з листопада 2023 року.
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Алекс Скела
показати весь коментар04.06.2025 00:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Vadym Sestritsyn #580662
показати весь коментар04.06.2025 00:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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