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Новости Штурм РФ на границе Сумщины
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Ситуация на приграничной Сумщине сложная. Наиболее интенсивные боевые действия - в районах Юнаковской и Хотинской громад, - ОВА

Сумская область

Ситуация в приграничье Сумщины остается сложной, динамичной, но контролируемой.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, самые интенсивные боевые действия - в районах Юнаковской и Хотинской громад, где враг пытается действовать малыми группами и закрепиться. Гражданское население с этих территорий давно эвакуировано.

Наши подразделения держат рубежи, срывая все попытки продвижения россиян.

"Армия рф ведет постоянные обстрелы приграничных сел, бьет по жилым домам, хозяйствам, объектам гражданской инфраструктуры даже в тыловых общинах. Для защиты мирного населения продолжается эвакуация. За последние сутки эвакуировались 113 жителей из Сумского и Шосткинского районов", - подчеркнул Григоров.

Также по его информации, за последние две недели россияне сбросили по Сумщине почти 200 управляемых авиабомб (КАБов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демченко о скоплении оккупантов возле Сумщины: Движения колонн техники в сторону границы не фиксируем

Ранее в DeepState сообщили, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги в Сумской области.

Автор: 

граница (5303) Сумская область (3309)


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Топ комментарии
+8
Григоров здав Луганську область а тепер здає Сумську , впевнений що призачення цього зрадника Зеленським і початок наступу рашистів це не просто співпадіння .
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04.06.2025 06:55 Ответить
+4
Ситуація була б контрольованою коли б ми їх виперли з Сумської обл
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04.06.2025 07:05 Ответить
+4
Лопати роздають. Кулеба-командир бригади.
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04.06.2025 07:38 Ответить
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Григоров здав Луганську область а тепер здає Сумську , впевнений що призачення цього зрадника Зеленським і початок наступу рашистів це не просто співпадіння .
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04.06.2025 06:55 Ответить
Федоров здав Мелітополь, тепер здає Запоріжжя.... Співпадіння???
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04.06.2025 08:56 Ответить
Ситуація була б контрольованою коли б ми їх виперли з Сумської обл
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04.06.2025 07:05 Ответить
Дебіли мля,а потім про#бали !
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04.06.2025 07:14 Ответить
Там в одному місці вже 20 км до міста, ще кілька днів і в Сумах дрони будуть полювати на автомобілі
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04.06.2025 07:15 Ответить
То сумчанам вже роздають зброю чи ще не на часі ?
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04.06.2025 07:18 Ответить
Лопати роздають. Кулеба-командир бригади.
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04.06.2025 07:38 Ответить
Певно і там щось Малюк має вчудити,або Мадяр,або Храпатий...Мало дієвих командирів ,нажаль,більшість схожа на Сцирського(
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04.06.2025 07:39 Ответить
ще рано перекидати армію прикордонників з західного кордону?
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04.06.2025 08:00 Ответить
Хто буде половців у Тисі контролювати??
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04.06.2025 08:10 Ответить
кріпаки розбіжатся?
дійсно, не можна західний кордон послаблювати.
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04.06.2025 08:14 Ответить
Тобто вже не контрольована. Таки фото зелі на фоні стели при в'їзді у місто є дуже поганою прикметою
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04.06.2025 08:24 Ответить
Ну ніфіга собі "контрольована"? Ви що там, з глузду з'їхали від щоденних прикрас катастрофічної ситуації на Сумщині? Ворог за два тижні захопив майже 200, *****!, квадратних кілометрів території області, вже оволодів Андріївкою та Водолагами, від яких до облпасного центру - усього 20 кілометрів!!!
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04.06.2025 08:34 Ответить
Кацапи в 20 км від Сум. Курська, а тепер вже сумська операція вдалася на славу.
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04.06.2025 09:03 Ответить
 
 