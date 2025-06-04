Ситуация на приграничной Сумщине сложная. Наиболее интенсивные боевые действия - в районах Юнаковской и Хотинской громад, - ОВА

Ситуация в приграничье Сумщины остается сложной, динамичной, но контролируемой.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, самые интенсивные боевые действия - в районах Юнаковской и Хотинской громад, где враг пытается действовать малыми группами и закрепиться. Гражданское население с этих территорий давно эвакуировано.

Наши подразделения держат рубежи, срывая все попытки продвижения россиян.

"Армия рф ведет постоянные обстрелы приграничных сел, бьет по жилым домам, хозяйствам, объектам гражданской инфраструктуры даже в тыловых общинах. Для защиты мирного населения продолжается эвакуация. За последние сутки эвакуировались 113 жителей из Сумского и Шосткинского районов", - подчеркнул Григоров.

Также по его информации, за последние две недели россияне сбросили по Сумщине почти 200 управляемых авиабомб (КАБов).

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Ранее в DeepState сообщили, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги в Сумской области.