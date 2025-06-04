Ситуація в прикордонні Сумщини складна. Найінтенсивніші бойові дії – в районах Юнаківської та Хотінської громад, - ОВА
Ситуація в прикордонні Сумщини залишається складною, динамічною, але контрольованою.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, найінтенсивніші бойові дії – в районах Юнаківської та Хотінської громад, де ворог намагається діяти малими групами й закріпитися. Цивільне населення з цих територій давно евакуйоване.
Наші підрозділи тримають рубежі, зриваючи всі спроби просування росіян.
"Армія рф веде постійні обстріли прикордонних сіл, б’є по житлових будинках, господарствах, об’єктах цивільної інфраструктури навіть у тилових громадах. Для захисту мирного населення триває евакуація. За останню добу евакуювалися 113 мешканців із Сумського та Шосткинського районів", - наголосив Григоров.
Також за його інформацією, за останні два тижні росіяни скинули по Сумщині майже 200 керованих авіабомб (КАБів).
Раніше у DeepState повідомили, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині.
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