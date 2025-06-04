Британия в течение года поставит Украине 100 тысяч дронов, - Reuters

Великобритания поставит Украине 100 тысяч дронов до конца текущего финансового года в апреле 2026 года. Там заявили, что БпЛА изменили способ ведения войн.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Пакет беспилотников стоимостью 350 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона долларов) является частью более широкой инициативы военной поддержки Украины стоимостью 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, сообщило правительство.

Министр обороны Джон Гилли объявит об этом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"Великобритания усиливает свою поддержку Украины, поставляя в этом году еще сотни тысяч беспилотников и завершая важную веху в поставках критически важных артиллерийских боеприпасов", - сказал он накануне.

Также, пишет издание, поставки 140 тыс. британских артиллерийских снарядов завершились в январе. В этом году Великобритания потратит еще 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских войск.

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