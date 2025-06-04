Британія протягом року поставить Україні 100 тисяч дронів, - Reuters

Велика Британія поставить Україні 100 тисяч дронів до кінця поточного фінансового року у квітні 2026 року. Там заявили, що БпЛА змінили спосіб ведення війн.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Пакет безпілотників вартістю 350 мільйонів фунтів стерлінгів (473 мільйони доларів) є частиною ширшої ініціативи військової підтримки України вартістю 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, повідомив уряд.

Міністр оборони Джон Гілі оголосить про це засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

"Велика Британія посилює свою підтримку України, постачаючи цього року ще сотні тисяч безпілотників та завершуючи важливу віху у постачанні критично важливих артилерійських боєприпасів", - сказав він напередодні.

Також, пише видання, постачання 140 тис. британських артилерійських снарядів завершилося у січні. Цьогоріч Велика Британія витратить ще 247 млн фунтів стерлінгів на навчання українських військ.

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